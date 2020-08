Sodišče prikimalo Trumpu: gradnja zidu ob Mehiki se (za zdaj) lahko nadaljuje

S petimi glasovi za in štirimi proti je vrhovno sodišče ZDA za zdaj prikimalo gradnji zidu na meji z Mehiko, za katerega si prizadeva predsednik ZDA Donald Trump. Sodišče je s tem omogočilo nadaljevanje gradnje, za katero bodo čez lužo namenili več kot šest milijard dolarjev (5,09 milijarde evrov), preusmerjenih iz sredstev, poprej namenjenih za vojsko.

Odločitev glede financiranja, ki so jo sprejeli včeraj, tako znova 'zaganja' gradnjo, ki je zastala za leto dni. Odvetniki kluba Sierra in demokrati so namreč s tožbo skušali izpodbijati preusmeritev financ - trdili so, da je bil postopek protiustaven, saj kongres financiranja ni odobril, poročajo tuji mediji. Njihovi argumenti so prepričali kalifornijske in teksaške zveze sodnike, a je lani poleti vrhovno sodišče Trumpu dovolilo, da še naprej (do odločitve) v ta namen troši 'sporna' sredstva. Pravniki Bele hiše so namreč trdili, da ameriška ustava dovoljuje prenos vojaških sredstev za druge, nujne primere.

Zvezni sodniki so temu ugovarjali, češ da morajo takšne preusmeritve temeljiti na nepredvidenih potrebah vojske, sploh pa ne, če je kongres o tem enkrat že odločil zavrnilno. Dilema je ideološki razdor vnesla tudi med vrhovne sodnike, a so na koncu konservativci z glasom več premagali 'nasprotnike'.