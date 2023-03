Sodišče pritrdilo županu: koncerta turbofolk izvajalcev v Pulju ne bo

Organizator, podjetje Hiljadarka, je pogodbo o najemu dvorane Domu Mate Parlov za koncert, ki bi moral biti 25. marca pod imenom Duško Kuliš & gosti, podpisal že oktobra lani in najem športne dvorane tudi plačal. Duško Kuliš je sicer hrvaški pevec iz Splita. Na dan, ko so po mestu nalepili reklamne plakate, so razkrili, da bodo s Kulišem nastopili še srbski glasbeniki Dragan Kojić, Ana Bekuta in Zorana Mićanović. To pa je razjezilo puljskega župana Filipa Zoričića, ki je poklical direktorja športne dvorane in zahteval odpoved koncerta, saj da v svojem mestu ne želi srbskih smeti.

Organizator je po prepovedi koncerta podal tožbo na gospodarsko sodišče v Pazinu, sodnik Damir Rabar pa je zdaj sprejel odločitev, da koncert v Pulju prepove. "Sodišče je zavrnilo izdajo začasnega ukrepa. Gotovo je, da koncerta ne bo," je dejal odvetnik Srđan Šimić.