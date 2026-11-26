Sodnik Brendan T. Lantry z newyorškega vrhovnega sodišča na Manhattnu je v 20-stranski odločbi zavrnil tožbo lastnikov nepremičnin, ki so nasprotovali enemu ključnih ukrepov Mamdanijeve stanovanjske politike. S tem je, kot poroča The New York Times , županova odločitev za zdaj prestala pravni preizkus.
Zohran Mamdani je odločitev sodišča označil za zmago najemnikov, dostopnejšega bivanja in načela, da si morajo zaposleni Newyorčani mesto še naprej lahko privoščiti. "Stanovanje ni luksuz, temveč osnovna potreba," je poudaril.
Sodnik je v obrazložitvi zapisal, da njegova presoja ni bila namenjena ugotavljanju, ali je zamrznitev najemnin dobra politika oziroma ali bi lahko imela negativne posledice za nepremičninski trg. Mamdanijeve predvolilne obljube o zamrznitvi najemnin je označil za "nepremišljene in neodgovorne", vendar je poudaril, da za pravno presojo niso bistvene. Ključno vprašanje je bilo, ali je bila odločitev o zamrznitvi sprejeta zakonito.
Mamdani je zamrznitev najemnin izpostavljal že med župansko kampanjo. Njegova obljuba je postala eno osrednjih sporočil kampanje, saj se številni prebivalci New Yorka soočajo z vse višjimi stroški stanovanj in drugih življenjskih izdatkov. Na drugi strani so lastniki nepremičnin in nekateri stanovanjski strokovnjaki opozarjali, da ukrep ne upošteva naraščajočih stroškov zavarovanja, vzdrževanja stavb in davkov ter bi lahko otežil ustrezno vzdrževanje stanovanj.
Župan je februarja imenoval šest članov devetčlanskega odbora za določanje najemnin, ki vsako leto odloča o morebitnih podražitvah reguliranih najemnin. Odbor je konec junija prvič v skoraj 60-letni zgodovini izglasoval zamrznitev najemnin za enoletne in dvoletne najemne pogodbe. Ukrep velja za pogodbe, sklenjene 1. oktobra ali pozneje.
Skupine, ki zastopajo najemodajalce, so odločitev takoj obsodile. Med drugim so opozorile, da odbor ni dovolj neodvisen in da preveč sledi željam aktualnega župana. Julija je več lastnikov vložilo tožbo, v kateri so trdili, da je odbor prezrl njihove finančne težave ter se oprl na omejene in deloma zastarele podatke. Njihove interese je med drugim zastopal Randy Mastro, nekdanji prvi namestnik župana Erica Adamsa in kritik Mamdanijeve politike. Za zdaj ni jasno, ali se bodo tožniki na odločitev pritožili.
Zadovoljstvo z odločitvijo sta izrazili tudi neprofitni organizaciji Legal Aid Society in Legal Services NYC, ki sta v postopku podpirali zamrznitev najemnin. Po njunih navedbah bo ukrep olajšal položaj milijonov najemnikov, med katerimi je veliko ljudi z nizkimi dohodki in delavskih družin, ki so se v preteklih letih soočali z več zaporednimi podražitvami, piše The New York Times.
V New Yorku je skoraj milijon stanovanj z reguliranimi najemninami, kar predstavlja približno 40 odstotkov vseh najemnih stanovanj v mestu. Sistem, vzpostavljen sredi 20. stoletja, je namenjen preprečevanju nenadnih in izrazitih podražitev najemnin. Takšna stanovanja so praviloma cenejša od tistih na prostem trgu, večina pa je bila zgrajena pred letom 1974.
Stanovanja z reguliranimi najemninami so že dlje časa predmet političnih in gospodarskih sporov. Lastniki trdijo, da jih finančni pritiski silijo v to, da nekatera stanovanja pustijo prazna, medtem ko newyorški mestni svet pripravlja predlog zakona, s katerim bi podrobneje preučili razloge za veliko število nezasedenih stanovanj.
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