Sodnik Brendan T. Lantry z newyorškega vrhovnega sodišča na Manhattnu je v 20-stranski odločbi zavrnil tožbo lastnikov nepremičnin, ki so nasprotovali enemu ključnih ukrepov Mamdanijeve stanovanjske politike. S tem je, kot poroča The New York Times , županova odločitev za zdaj prestala pravni preizkus.

Zohran Mamdani je odločitev sodišča označil za zmago najemnikov, dostopnejšega bivanja in načela, da si morajo zaposleni Newyorčani mesto še naprej lahko privoščiti. "Stanovanje ni luksuz, temveč osnovna potreba," je poudaril.

Sodnik je v obrazložitvi zapisal, da njegova presoja ni bila namenjena ugotavljanju, ali je zamrznitev najemnin dobra politika oziroma ali bi lahko imela negativne posledice za nepremičninski trg. Mamdanijeve predvolilne obljube o zamrznitvi najemnin je označil za "nepremišljene in neodgovorne", vendar je poudaril, da za pravno presojo niso bistvene. Ključno vprašanje je bilo, ali je bila odločitev o zamrznitvi sprejeta zakonito.

Mamdani je zamrznitev najemnin izpostavljal že med župansko kampanjo. Njegova obljuba je postala eno osrednjih sporočil kampanje, saj se številni prebivalci New Yorka soočajo z vse višjimi stroški stanovanj in drugih življenjskih izdatkov. Na drugi strani so lastniki nepremičnin in nekateri stanovanjski strokovnjaki opozarjali, da ukrep ne upošteva naraščajočih stroškov zavarovanja, vzdrževanja stavb in davkov ter bi lahko otežil ustrezno vzdrževanje stanovanj.