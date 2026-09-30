Sodišče: 'Štrajk' v Zagrebu nezakonit

Sodnica Ksenija Jakovčević je razglasila sodbo, s katero je sprejela tožbo, ki jo je uprava Holdinga vložila proti trem sindikatom – Sindikatu komunalnih delavcev in voznikov Čistoće Zagreb, Sindikatu prometa in komunalnih storitev Hrvaške ter Sindikatu komunalnih, prometnih in sorodnih dejavnosti Hrvaške, poroča net.hr.

Poudarila je, da je ključna pogodba, podpisana julija 2026, v kateri je bilo dogovorjeno, da se sklene nova kolektivna pogodba za nadaljnje obdobje, najpozneje pa do konca decembra letos, z enakimi obveznostmi iz kolektivne pogodbe iz leta 2025.

Sodišče meni, da je bil v času stavke v veljavi 2. odstavek 167. člena kolektivne pogodbe, s katerim sta se stranki zavezali k spoštovanju socialnega miru ob spoštovanju določb pogodbe. V skladu s tem je sodišče ocenilo, da je bila stavka prezgodnja in v nasprotju z delovnopravno zakonodajo.