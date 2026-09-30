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Sodišče: 'Štrajk' v Zagrebu nezakonit

Zagreb, 30. 09. 2026 11.56 pred 1 uro 2 min branja 3

Avtor:
M.V.
Stavka javnih delavcev v Zagrebu

V teku je tretji dan velike stavke zaposlenih v Zagreb Holdingu in ZET-u. Večina tramvajskih in avtobusnih linij ne obratuje. Medtem pa je sodišče v Zagrebu razsodilo, da je stavka v podjetjih ZET in Zagreb Holding nezakonita.

Sodnica Ksenija Jakovčević je razglasila sodbo, s katero je sprejela tožbo, ki jo je uprava Holdinga vložila proti trem sindikatom – Sindikatu komunalnih delavcev in voznikov Čistoće Zagreb, Sindikatu prometa in komunalnih storitev Hrvaške ter Sindikatu komunalnih, prometnih in sorodnih dejavnosti Hrvaške, poroča net.hr.

Poudarila je, da je ključna pogodba, podpisana julija 2026, v kateri je bilo dogovorjeno, da se sklene nova kolektivna pogodba za nadaljnje obdobje, najpozneje pa do konca decembra letos, z enakimi obveznostmi iz kolektivne pogodbe iz leta 2025.

Sodišče meni, da je bil v času stavke v veljavi 2. odstavek 167. člena kolektivne pogodbe, s katerim sta se stranki zavezali k spoštovanju socialnega miru ob spoštovanju določb pogodbe. V skladu s tem je sodišče ocenilo, da je bila stavka prezgodnja in v nasprotju z delovnopravno zakonodajo.

Stavka v Zagrebu
Stavka v Zagrebu
FOTO: Pixsell Bobo

"Poleg tega to sodišče meni, da je stavka nezakonita, ker je bila kršena posebna določba iz 214. člena Zakona o delu, ki predpisuje način pogajanj in odločanja o delovnih mestih, ki se med stavko ne smejo prekiniti. Dejstvo, da je pravica do stavke ustavna in zaščitena pravica, ne pomeni, da gre za absolutno pravico, ki jo je mogoče uveljavljati brez kakršnih koli omejitev ne glede na posledice," je navedla.

Toženci oziroma sindikati bodo morali v 15 dneh plačati stroške sodnega postopka v višini 625 evrov. Na sodbo županijskega sodišča se lahko delavci oz. njihovi zastopniki pritožijo na vrhovno sodišče.

Javni prevoz v Zagrebu je na tretji dan stavke večinoma ustavljen z nekaj izjemami na redkih tramvajskih in avtobusnih linijah. Danes vozita tramvajski liniji 12 in 7, avtobusna linija do Rebra in hitra linija iz Velike Gorice.

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KOMENTARJI3

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kunccix
30. 09. 2026 13.15
In kaj jim morejo??? Bodo vseh 12000 delavcev in voznikov tožili? Vsakega posameznika?? Tako bi moralo biti povsod, pa bi kapital malce pomislil kako in kdaj ter zakaj
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0 0
Brihtnež
30. 09. 2026 13.00
Vsi sistemi in podsistemi vključno s sodstvom na strani kapitala!!!! Nihče se ne vpraša kdo jih financira oz. daje sredstva za njihove plače!
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+0
1 1
Andrej77
30. 09. 2026 13.13
Ni ravno tako v tem primeru. Povprečna plača voznika v ZET je visoka za Hr razmere skoraj kot v Nemčiji. A gre lahko izsiljevanje voznikov v nebo.....Ponudba voznikov iz Azije je velika.
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+1
1 0
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