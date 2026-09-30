Sodišče: 'Štrajk' v Zagrebu nezakonit

Sodnica Ksenija Jakovčević je razglasila sodbo, s katero je sprejela tožbo, ki jo je uprava Holdinga vložila proti trem sindikatom – Sindikatu komunalnih delavcev in voznikov Čistoće Zagreb, Sindikatu prometa in komunalnih storitev Hrvaške ter Sindikatu komunalnih, prometnih in sorodnih dejavnosti Hrvaške, poroča net.hr.
Poudarila je, da je ključna pogodba, podpisana julija 2026, v kateri je bilo dogovorjeno, da se sklene nova kolektivna pogodba za nadaljnje obdobje, najpozneje pa do konca decembra letos, z enakimi obveznostmi iz kolektivne pogodbe iz leta 2025.
Sodišče meni, da je bil v času stavke v veljavi 2. odstavek 167. člena kolektivne pogodbe, s katerim sta se stranki zavezali k spoštovanju socialnega miru ob spoštovanju določb pogodbe. V skladu s tem je sodišče ocenilo, da je bila stavka prezgodnja in v nasprotju z delovnopravno zakonodajo.
"Poleg tega to sodišče meni, da je stavka nezakonita, ker je bila kršena posebna določba iz 214. člena Zakona o delu, ki predpisuje način pogajanj in odločanja o delovnih mestih, ki se med stavko ne smejo prekiniti. Dejstvo, da je pravica do stavke ustavna in zaščitena pravica, ne pomeni, da gre za absolutno pravico, ki jo je mogoče uveljavljati brez kakršnih koli omejitev ne glede na posledice," je navedla.
Toženci oziroma sindikati bodo morali v 15 dneh plačati stroške sodnega postopka v višini 625 evrov. Na sodbo županijskega sodišča se lahko delavci oz. njihovi zastopniki pritožijo na vrhovno sodišče.
Javni prevoz v Zagrebu je na tretji dan stavke večinoma ustavljen z nekaj izjemami na redkih tramvajskih in avtobusnih linijah. Danes vozita tramvajski liniji 12 in 7, avtobusna linija do Rebra in hitra linija iz Velike Gorice.
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