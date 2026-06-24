Sodišče ugodilo češkemu predsedniku v sporu z vlado

"V današnji sodni odločbi je določeno, da morajo vlada, zunanji minister in ministrstvo predsedniku države omogočiti udeležbo na prihajajočem vrhu," je v izjavi za javnost navedlo češko ustavno sodišče, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

S tem je ugodilo pritožbi, ki jo je Petr Pavel vložil po ponedeljkovi odločitvi vlade premierja Andreja Babiša, da se predsednik države in nekdanji Natov general ne bo udeležil julijskega vrha zavezništva v Ankari.