Sodišče ugodilo češkemu predsedniku v sporu z vlado

"V današnji sodni odločbi je določeno, da morajo vlada, zunanji minister in ministrstvo predsedniku države omogočiti udeležbo na prihajajočem vrhu," je v izjavi za javnost navedlo češko ustavno sodišče, poroča nemška tiskovna agencija dpa.
S tem je ugodilo pritožbi, ki jo je Petr Pavel vložil po ponedeljkovi odločitvi vlade premierja Andreja Babiša, da se predsednik države in nekdanji Natov general ne bo udeležil julijskega vrha zavezništva v Ankari.
Namesto predsednika, ki se je sicer udeležil vseh vrhunskih zasedanj članic zveze Nato od leta 2023, ko je prevzel položaj, bi na vrhu sodelovali Babiš, obrambni minister Jaromir Zuna in zunanji minister Petr Macinka.
V preteklosti je Češko na vrhu Nata praviloma zastopal bodisi samo predsednik države bodisi predsednik skupaj s premierjem.
Pavel je ob vložitvi pritožbe opozoril na določbo ustave, ki navaja, da je predsednik upravičen do zastopanja države v tujini.
Želel si je tudi, da bi sodišče razjasnilo pooblastila predsednika države in vlade glede zastopanja Češke v tujini. Sodišče je danes sporočilo, da bo o tem odločilo "v nekaj mesecih", navaja dpa.
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