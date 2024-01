Sodišče v Argentini začasno ustavilo Mileijeve reforme

Na delovno prizivno sodišče se je zaradi reform pritožil največji sindikat CGT. Sodišče je odločilo, da se toliko pomembnih ukrepov za upravljanje trga dela ne bi smelo uveljaviti z odlokom, ki omogoča uveljavitev reform brez potrditve v kongresu.

Uveljavitev delov reforme trga dela, ki med drugim omejujejo pravico do stavke, zmanjšujejo odpravnino in podaljšujejo poskusno obdobje, je sodišče tako z začasnim ukrepom onemogočilo do odločitve kongresa o zadevi. Opozorili so, da nekateri ukrepi delujejo represivno in so kaznovalne narave, obenem pa ni jasno, kako bi spremembe omogočile ustvarjanje novih delovnih mest.

Sindikat je odločitev sodišča označil za delno zmago. "Odločitev sodišča je upočasnila regresivne in protidelavske reforme trga dela," so sporočili. Vlada je že napovedala pritožbo na odločitev sodišča.