Sodišče v Haagu nekdanjega poveljnika OVK Shalo obsodilo na 18 let zapora

Sodišče ga je spoznalo za krivega v treh od štirih točk obtožnice, in sicer za vojne zločine umora ter mučenja, okrutnega ravnanja in samovoljnega pridržanja najmanj 18 zapornikov v improviziranem priporu Osvobodilne vojske Kosova (OVK) v tovarni kovin v Kukesu v Albaniji med 17. majem in 5. junijem 1999. Priprti so bili večinoma kosovski Albanci, ki naj bi vohunili ali drugače sodelovali s srbskimi oblastmi, proti katerim se je OVK boril za neodvisnost Kosova.

Predsedujoča sodnemu senatu Mappie Veldt-Foglia je v izreku kazni povedala, da so sodniki presodili, da je bil Shala del skupine pripadnikov OVK, ki so zapornike še posebej kruto psihično in fizično mučili. Bil je tudi v skupini, odgovorni za smrt enega od zapornikov, ki je dan po mučenju umrl, saj mu niso omogočili zdravstvene oskrbe, je dejala po poročanju portala Kosovo online, ki je neposredno prenašal izrek kazni. Poudarila je tudi, da so bili agoniji umirajočega izpostavljeni ostali zaporniki.