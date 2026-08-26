Sodišče v Haagu zavrnilo zahtevo Ratka Mladića za predčasno izpustitev

Predsednica Mednarodnega mehanizma za kazenska sodišča (MMKS) Graciela Gatti Santana je zavrnila zahtevo obrambe Ratka Mladića , ki je bil obsojen na dosmrtni zapor zaradi genocida v Srebrenici in drugih zločinov, storjenih v Bosni in Hercegovini, za predčasno izpustitev iz humanitarnih razlogov, poroča Net.hr.

Mladićeva obramba je 18. avgusta letos vložila zahtevo za njegovo pogojno predčasno izpustitev na prostost iz humanitarnih razlogov, pri čemer bi bil neposredno premeščen v določeno bolnišnico ali ustanovo za paliativno oskrbo v Srbiji. Predlagali so tudi nadaljnji nadzor srbskih oblasti ter vse dodatne pogoje, ki bi jih lahko določila predsednica.

Mladić zahtevo za izpustitev utemeljuje z dvema razlogoma: zaradi verjetne skorajšnje smrti ter večje in stalne prisotnosti njegove družine. Po odločitvi MMKS je predsednica Gatti Santana 14. avgusta letos prejela zdravniško poročilo, v katerem so zdravniki navedli, da se Mladićevo splošno zdravstveno stanje hitro slabša in da je vstopil v končno fazo življenja. Trenutna oskrba je osredotočena predvsem na njegovo udobje in lajšanje trpljenja. Ocena zdravnikov je, da bi Mladićeva smrt lahko nastopila kadar koli in da se pričakuje v prihodnjih tednih.

Predsednica Gatti Santana je navedla, da ni prepričana, da humanitarni razlogi upravičujejo izjemen ukrep predčasne izpustitve na prostost ter da interesi pravice in splošna pravna načela ne zahtevajo njegove izpustitve zgolj zato, ker se pričakuje, da bo smrt nastopila kmalu.

"Ob upoštevanju posebnih interesov, povezanih z Mladićevo dosmrtno zaporno kaznijo, ne menim, da pravilno izvajanje kazenskega pravosodja zahteva humanitarni ukrep izpustitve. Nasprotno, Mladićevo človekovo dostojanstvo, do katerega ima pravico vsakdo, je v trenutnih okoliščinah v celoti spoštovano," je sklenila Gatti Santana.

Mladićeva obramba je že prej zahtevala njegovo izpustitev zaradi zdravstvenih razlogov, vendar so bile njihove zahteve zavrnjene.