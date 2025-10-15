Svetli način
Tujina

Sodišče v Rimu ustavilo izročitev osumljenca za sabotažo na plinovodu Severni tok

Rim, 15. 10. 2025 19.18 | Posodobljeno pred 56 minutami

Avtor
STA , K.H.
Komentarji
9

Italijansko vrhovno sodišče je razveljavilo odločitev, da mora Italija Nemčiji izročiti Ukrajinca, ki so ga avgusta blizu Riminija prijeli zaradi suma, da je pred tremi leti sodeloval v sabotaži na plinovodu Severni Tok v Baltskem morju.

Ukrajinca Serhija Kuznjecova, osumljenega sodelovanja v sabotaži na plinovodu Severni tok septembra 2022, je italijanska policija aretirala avgusta v bližini Riminija na podlagi evropskega naloga za prijetje, ki ga je izdala Nemčija.

Po navedbah nemškega tožilstva naj bi pripadal skupini, ki je pod Baltskim morjem v bližini danskega otoka Bornholm namestila eksplozivna telesa na plinovodih Severni tok 1 in 2.

Serhij Kuznjecov
Serhij Kuznjecov FOTO: Profimedia

Sodišče v Bologni je sredi septembra odločilo, da ga mora Italija izročiti Nemčiji, vendar se je Kuznjecov, ki zanika sodelovanje v sabotaži, na odločitev pritožil.

Vrhovno sodišče je sedaj odločitev razveljavilo, primer pa bo moral ponovno preučiti senat, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Preberi še Nemčija zahteva izročitev potapljača Volodimirja Z.

Za sabotažo na plinovodu Severni tok naj bi bila sicer odgovorna šestčlanska skupina iz Ukrajine. Poljska policija je konec septembra zaradi domnevne vpletenosti aretirala ukrajinskega inštruktorja potapljanja Volodimirja Z., za katerega so evropski nalog za prijetje prav tako izdale nemške oblasti.

Volodimir Z. na sodišču na Poljskem
Volodimir Z. na sodišču na Poljskem FOTO: Profimedia

O njegovi izročitvi bo odločalo sodišče, poljski premier Donald Tusk pa je minuli teden dejal, da ni v interesu Poljske, da bi ga izročila drugi državi, je poročala poljska tiskovna agencija PAP. Pozneje je Tusk na omrežju X zapisal, da je problem Severnega toka v tem, da je bil sploh zgrajen. Poljska je namreč vseskozi nasprotovala gradnji tega plinovoda, saj je menila, da bo Evropa s tem postala še bolj odvisna od ruskega plina.

Napad na plinovod Severni tok v času evropske energetske krize je sprožil številna ugibanja in obtožbe glede odgovornosti. Kijev je za incident okrivil Rusijo, ta pa je odgovornost večkrat pripisala Zahodu. Časnik Wall Street Journal je lani poročal, da naj bi operacijo najprej odobril in kasneje neuspešno preklical ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, kar so v Kijevu zavrnili kot popoln nesmisel.

sabotaža italija nemčija severni tok plinovod
KOMENTARJI (9)

kr en33
15. 10. 2025 20.22
Kaj to ste slucajno neumni komentatorji ali se je potrebno priuciti? Vprasam za prijatelja..
ODGOVORI
0 0
Bolfenk2
15. 10. 2025 20.21
Saj je bilo že javno objavljeno, da je plinovod rastrelil Biden in ameriška vojska. Ker Ameriki seveda ne upajo soditi so si našli žrtveno jagnje
ODGOVORI
0 0
Kimberley Echo
15. 10. 2025 20.20
Za razstrelitev sta odgovorni Amerika in Norveška, pa morda tudi GB in Poljska. Za tak podvig so potrebni profesionalci (in takrat je imel vaje na tem področju NATO), ki so nastavili eksploziv z zamikom, ne pa neka amaterska plehmuska iz UA.
ODGOVORI
0 0
modrook
15. 10. 2025 20.16
-2
Sicer pa je bla merklova zagovornica NS1 in NS2... verjetno se ji je obetala mastno placana sluzba v Rosneftu al gazpromu, kot bivsi Schroeder... sam glej ga zlomka, Putler je vojno zakuhal pa je Frau ostala brez €€€. Sicer pa je itak bivsa agentka Stasi.ja un Putlerja pozna se iz casov ko je bil KGB-jevec v bivsi DDR
ODGOVORI
0 2
kr en33
15. 10. 2025 20.21
Neumnost raste na drevesih vidim..
ODGOVORI
0 0
galeon
15. 10. 2025 20.09
+3
Je že vpletena vlada, ki podpira naciste kot jih je vedno.
ODGOVORI
4 1
300 let do specialista
15. 10. 2025 20.06
+0
Zahtevam opravičilo vseh medijev za dezinformacije o storilcu, ki so jih "naj bi" novinarji plasirali in širili!
ODGOVORI
2 2
Po prestani lobotomiji
15. 10. 2025 19.41
-5
Nedolžen človek.Putin je razstrelil plinovod.
ODGOVORI
3 8
modrook
15. 10. 2025 20.13
-2
dejansko je res, s svojim ravnanjem je indirektno Putler kriv za to
ODGOVORI
1 3
