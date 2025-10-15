Sodišče v Rimu ustavilo izročitev osumljenca za sabotažo na plinovodu Severni tok

Italijansko vrhovno sodišče je razveljavilo odločitev, da mora Italija Nemčiji izročiti Ukrajinca, ki so ga avgusta blizu Riminija prijeli zaradi suma, da je pred tremi leti sodeloval v sabotaži na plinovodu Severni Tok v Baltskem morju.

Ukrajinca Serhija Kuznjecova, osumljenega sodelovanja v sabotaži na plinovodu Severni tok septembra 2022, je italijanska policija aretirala avgusta v bližini Riminija na podlagi evropskega naloga za prijetje, ki ga je izdala Nemčija. Po navedbah nemškega tožilstva naj bi pripadal skupini, ki je pod Baltskim morjem v bližini danskega otoka Bornholm namestila eksplozivna telesa na plinovodih Severni tok 1 in 2.

Serhij Kuznjecov FOTO: Profimedia icon-expand

Sodišče v Bologni je sredi septembra odločilo, da ga mora Italija izročiti Nemčiji, vendar se je Kuznjecov, ki zanika sodelovanje v sabotaži, na odločitev pritožil. Vrhovno sodišče je sedaj odločitev razveljavilo, primer pa bo moral ponovno preučiti senat, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Za sabotažo na plinovodu Severni tok naj bi bila sicer odgovorna šestčlanska skupina iz Ukrajine. Poljska policija je konec septembra zaradi domnevne vpletenosti aretirala ukrajinskega inštruktorja potapljanja Volodimirja Z., za katerega so evropski nalog za prijetje prav tako izdale nemške oblasti.

Volodimir Z. na sodišču na Poljskem FOTO: Profimedia icon-expand