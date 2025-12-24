Naslovnica
Sodišče v Srbiji zavrnilo obtožnico proti nekdanjemu ministru za padec nadstreška

Novi Sad, 24. 12. 2025 15.43 pred 33 minutami 2 min branja 2

Avtor:
K.H. STA
Tragedija v Novem Sadu

Sodišče v Novem Sadu je zavrnilo obtožnico proti nekdanjemu ministru za gradbeništvo Goranu Vesiću v zvezi s padcem nadstreška na novosadski železniški postaji. Vesiću je tožilstvo očitalo hudo kaznivo dejanje zoper splošno varnost, a je sodišče menilo, da ni dovolj dokazov. Postopek je ustavilo še za pet od 13 obtoženih, poročajo srbski mediji.

Državno tožilstvo v Novem Sadu je zaradi padca nadstreška septembra vložilo obtožnico proti nekdanjemu ministru za gradbeništvo Goranu Vesiću in nekdanji direktorici podjetja Infrastruktura železnice Srbije Jeleni Tanasković zaradi suma hudega kaznivega dejanja zoper splošno varnost. Poleg njiju je obtožilo še 11 oseb, med njimi nekdanjo pomočnico gradbenega ministra Anito Dimovski in nekdanjega generalnega direktorja podjetja Infrastruktura železnice Srbije Nebojšo Šurlana, med obtoženimi pa so tudi projektanti, izvajalci gradbenih del in nadzorniki.

Višje sodišče v Novem Sadu je odločilo, da zavrne obtožnico proti Vesiću, Tanasković in Dimoski. Postopek je ustavilo tudi proti trem osumljencem, ki jim je tožilstvo očitalo hudo kaznivo dejanje zoper splošno varnost v zvezi z nepravilnim in nestrokovnim izvajanjem gradbenih del, danes piše srbski časnik Danas.

Preberi še Odškodnina za družini še dveh umrlih v zrušenju nadstreška

Sodišče je obtožnico proti njim po pisanju časnika zavrnilo, ker je ugotovilo, da ni dovolj dokazov za utemeljeni sum, da so storili očitana kazniva dejanja.

Obtožnico je potrdilo za preostalih sedem od skupno 13 obtoženih, ker da obstaja dovolj dokazov in razlogov za sum, da so ravnali v nasprotju s predpisi ter da je prišlo do opustitev pri izvajanju del, vzdrževanju objekta in nadzoru.

Srbijo so po nesreči, v kateri je umrlo 16 ljudi, še en človek pa je bil huje ranjen, zajeli množični protesti, na čelu katerih so študenti. Protestniki zahtevajo odgovornost in pravico za žrtve, protesti pa so prerasli tudi v izražanje jeze zaradi sistemske korupcije in represije, omejevanja svobode medijev in vladavine prava v državi.

srbija obtožnica novi sad nadstrešek

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
mackon08
24. 12. 2025 16.16
Bo na koncu hušnik kriv.
Odgovori
0 0
Racional-ec
24. 12. 2025 16.09
Itak, verjetno je krivec nekje v turciji, ker je prodal napacen cement…vedno najdejo nekoga, ki ga obdolzijo, obtozen pa nikoli nihce.
Odgovori
0 0
