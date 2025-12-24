Sodišče v Srbiji zavrnilo obtožnico proti nekdanjemu ministru za padec nadstreška

Višje sodišče v Novem Sadu je odločilo, da zavrne obtožnico proti Vesiću, Tanasković in Dimoski. Postopek je ustavilo tudi proti trem osumljencem, ki jim je tožilstvo očitalo hudo kaznivo dejanje zoper splošno varnost v zvezi z nepravilnim in nestrokovnim izvajanjem gradbenih del, danes piše srbski časnik Danas .

Državno tožilstvo v Novem Sadu je zaradi padca nadstreška septembra vložilo obtožnico proti nekdanjemu ministru za gradbeništvo Goranu Vesiću in nekdanji direktorici podjetja Infrastruktura železnice Srbije Jeleni Tanasković zaradi suma hudega kaznivega dejanja zoper splošno varnost. Poleg njiju je obtožilo še 11 oseb, med njimi nekdanjo pomočnico gradbenega ministra Anito Dimovski in nekdanjega generalnega direktorja podjetja Infrastruktura železnice Srbije Nebojšo Šurlana , med obtoženimi pa so tudi projektanti, izvajalci gradbenih del in nadzorniki.

Sodišče je obtožnico proti njim po pisanju časnika zavrnilo, ker je ugotovilo, da ni dovolj dokazov za utemeljeni sum, da so storili očitana kazniva dejanja.

Obtožnico je potrdilo za preostalih sedem od skupno 13 obtoženih, ker da obstaja dovolj dokazov in razlogov za sum, da so ravnali v nasprotju s predpisi ter da je prišlo do opustitev pri izvajanju del, vzdrževanju objekta in nadzoru.

Srbijo so po nesreči, v kateri je umrlo 16 ljudi, še en človek pa je bil huje ranjen, zajeli množični protesti, na čelu katerih so študenti. Protestniki zahtevajo odgovornost in pravico za žrtve, protesti pa so prerasli tudi v izražanje jeze zaradi sistemske korupcije in represije, omejevanja svobode medijev in vladavine prava v državi.