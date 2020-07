Sodišče v Washingtonu odredilo zaprtje spornega naftovoda v Severni Dakoti

"Danes je zgodovinski dan"

"Danes je zgodovinski dan za pleme Siouxov Stoječa skala in vse tiste, ki so nas podpirali v boju proti naftovodu. Tega naftovoda nikoli ne bi smeli zgraditi. To smo jim govorili že od samega začetka," je izjavil predsednik omenjenega plemena Mike Faith. Sodno odločitev so pozdravile tudi okoljevarstvene organizacije, kot je Greenpeace, ki so se prav tako borile proti naftovodu in sklep sodišča označile za zmago v boju proti podnebnim spremembam. Nasprotniki naftovoda so trdili, da se takšna infrastruktura ne sme graditi tako blizu pomembnih virov pitne vode.