Sodišče voznika 'tovornjaka smrti' in njegovega sodelavca spoznalo za kriva

Trupla migrantov so našli v hladilni prikolici tovornjaka v pristanišču Purfleet v Angliji. Po izračunih forenzikov so bili v prikolici zaprti najmanj 12 ur pri zelo visokih temperaturah. Po devetih urah jim je zmanjkalo zraka, kmalu zatem so umrli. Po navedbah tožilstva so skušali migranti poklicati na pomoč z mobilnimi telefoni, a v prikolici ni bilo signala. Na telefonih so tudi pustili sporočila za svoje najbližje. Nekateri so nase skušali opozoriti s kovinsko palico ali z njo izvrtati luknjo za dovod zraka.