Sodišče proti Trumpovim ukrepom zoper harvardske študente

Bela hiša je v sredo pozno zvečer izdala razglas, s katerim bi večini novih mednarodnih študentov na Harvardu prepovedali vstop v državo, obstoječim tujim študentom, ki že študirajo na univerzi, pa zagrozila s preklicem vizumov.

"Harvard ne poroča v celoti o disciplinskih ukrepih proti tujim študentom in jih ne nadzira resno," je ukrep utemeljila Bela hiša. Ob tem je ponovila obtožbe o domnevnem antisemitizmu in stikih z nasprotniki ZDA, kot je Kitajska.

Univerza je v pritožbi na sodišču zapisala, da "to ni prvi poskus vlade, da bi Harvard odrezala od mednarodnih študentov". "Gre za del usklajene in vse bolj intenzivne kampanje maščevanja s strani vlade, ki je jasna posledica tega, da je Harvard uveljavil svoje ustavne pravice in zavrnil zahteve po nadzoru nad upravljanjem univerze in ideologijo njenih profesorjev in študentov."