Sodišče zapustil kot svoboden človek. Z letalom potuje v Canberro

52-letnik je na Severne Marianske otoke prispel iz Velike Britanije, kjer je bil zadnjih pet let zaprt in se je boril proti izročitvi v ZDA potem, ko je pred tem dosegel dogovor s pravosodnim ministrstvom ZDA, da mu ne bo treba v ameriški zapor.

V sredo je tako Avstralec stopil pred sodnico na sodišču na ameriškem ozemlju Severnih Marianskih otokov, priznal krivdo in sprejel obsodbo na pet let in dva meseca zaporne kazni, pri čemer se mu upošteva enak čas, ki ga je preživel za rešetkami v Veliki Britaniji. Ker je kazen že prestal, je tako sodišče zapustil kot svoboden človek.

Stella Assange se je zahvalila podpornikom, ki so se zavzemali za izpustitev njenega moža, poroča AFP. "Do zadnjih 24 ur nismo bili prepričani, da se je to res zgodilo," je povedala za BBC in dodala, da je preprosto navdušena.

Severni Marianski otoki so bili izbrani, ker Assange ni želel oditi na celinski del ZDA in je na poti do Avstralije, piše v sodnih papirjih. Njegovo letalo je po sojenju že zapustilo otok Saipan in se napotilo v Canberro. V avstralski prestolnici naj bi pristal okoli 18.40 po lokalnem času (okoli 10.40 po našem času). Potovanje traja približno šest ur in 30 minut.

Zakaj so ZDA preganjale Assanga?

WikiLeaks je leta 2010 objavil množico dokumentov o o vojni v Iraku in Afganistanu in Assange je postal junak za borce za svobodo govora - dokler WikiLeaks leta 2016 ni pomagal do izvolitve predsednika Donalda Trumpa z objavo ukradenih komunikacij demokratske stranke.