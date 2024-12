Sodišče zavrnilo predsednico in opozicijo: razveljavitve izida volitev v Gruziji ne bo

"Gruzijsko ustavno sodišče ni sprejelo tožb predsednice in političnih strank v zvezi s priznanjem volitev 26. oktobra kot neustavnih," je sporočilo sodišče s sedežem v Batumiju.

Zurabišvili in opozicija trdita, da so bile oktobrske parlamentarne volitve, na katerih je zmagala vladajoča stranka Gruzijske sanje, prirejene. Na nepravilnosti so opozorili tudi mednarodni opazovalci. Izid je v četrtek zavrnil Evropski parlament in pozval k ponovitvi glasovanja, premier Irakli Kobahidze pa je kasneje to možnost izključil.

Napetosti v Gruziji so se sicer dodatno zaostrile prav v četrtek, ko je Kobahidze napovedal zamik začetka pristopnih pogajanj z EU na leto 2028. V ponedeljek zvečer so se tako že peti dan zapored v več mestih nadaljevali protesti, ki so jih varnostne sile vnovič nasilno zatrle.