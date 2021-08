Sodišče zavrnilo pritožbo lastnice, Geronimo bo usmrčen

Kljub protestiranju množice, ki je pred britanskim ministrstva za prehrano, okolje in podeželje dvigovala plakate "Pravica za Geronima" in "Rešimo Geronima", kljub peticiji, ki je zbrala več kot 100 tisoč podpisov, in kljub pritožbi lastnice na višje sodišče, bo alpaka po imenu Geronimo usmrčena. Ministrstvo je usmrtitev živali odredilo potem, ko sta dva izvedena testa pokazala pozitiven rezultat na okužbo s tuberkulozo goveda.

Lastnica osemletne alpake po imenu Geronimo Helen Macdonald se je po odredbi ministrstva za prehrano, okolje in podeželje (Defra) pritožila na višje sodišče, vendar je to njeno pritožbo zavrnilo. Macdonaldova je sicer želela, da bi Geronima po dveh pozitivnih testih na tuberkulozo goveda testirali še tretjič, poroča The Independent. V začetku meseca je na višjem sodišču v Londonu izgubila pritožbo, s katero je želela rešiti življenje alpake, včeraj pa je sodnica obravnavala prošnjo za začasno odredbo, s katero bi ustavila izvršitev odredbe o usmrtitvi, ki jo je podala Defra. Sodnica je dejala, da bo od Macdonaldove in odvetnikov vlade potrebovala dodatne informacije, preden se bo lahko odločila. Zaslišanje so tako premaknili na danes popoldne.

icon-expand Alpaka Geronimo in njegova lastnica. FOTO: AP

Ned Westaway, ki zastopa Defrino Agencijo za zdravje živali in rastlin (Apha), je na sodišču dejal, da agencija naloga ne bo izvršila že danes zvečer ter da bodo lastnici dali priložnost, da se sama dogovori za Geronimovo usmrtitev. Odvetniki gospe Macdonald so na sodišču povedali, da je Geronimo, odkar je bil septembra 2017 prvič pozitiven na tuberkulozo goveda, v izolaciji. Tako tudi ni okužila nobene ostale živali, kar je bil poglaviten razlog za zavrnitev usmrtitve hišnega ljubljenčka. Tudi obdukcija poginulih živali ni pokazala širitve okužbe. Kljub temu je sodnica določila, da Macdonaldova ni uspela dokazati podlage za ponovno pravdo.

"Goveja tuberkuloza je ena največjih groženj za zdravje živali, s katero se soočamo danes. Povzroča opustošenje in stisko za kmečke družine in podeželske skupnosti po vsej državi, davkoplačevalce pa vsako leto stane več kot 117 milijonov evrov," so dejali pri Defri ter dodali, da sicer nihče noče izločiti okuženih živali, vendar pa je treba storiti vse, kar lahko, da se omeji širjenje te bolezni.

icon-expand Protesti za Geronima. FOTO: AP