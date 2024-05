Sodišče zavrnilo pritožbo Lucy Letby, ki je obsojena umora več novorojenčkov

34-letna Lucy Letby, ki je kot medicinska sestra delala v porodnišnici, je bila lani spoznana za krivo umora sedmih dojenčkov in poskusa umora še šestih drugih novorojenčkov. Grozljive umore je glede na obtožnico zagrešila v letih 2015 in 2016 v bolnišnici Countess of Chester v severozahodni Angliji.

Naj ji dovolijo izpodbijanje obsodb na prizivnem sodišču v Londonu je prosila tri višje sodnike. Predložila je tudi pritožbene razloge, vsak od njih pa je vključeval trditev, da je sodnik njene prošnje, ki jih je vložila že med sojenjem v Manchestru, napačno zavrnil.