Sodišče zavrnilo pritožbo: Zaradi smrti petletne jezidske deklice za 14 let v zapor

Sprva ji je bila izrečena desetletna zaporna kazen, ki jo je zvezno sodišče razveljavilo, ker so sodniki obtoženko napačno obsodili in spregledali oteževalne okoliščine. Po pregledu pa so uvideli svojo napako, ženski še enkrat sodili in ji dosodili 14 let zaporne kazne.

32-letno žensko so leta 2016 prijeli, ko je na nemškem veleposlaništvu v Ankari poskušala obnoviti osebne dokumente, in jo deportirali v Nemčijo. Njenega nekdanjega moža, iraškega državljana, je sodišče v Frankfurtu obsodilo genocida, zločinov proti človečnosti, vojnih zločinov in telesnih poškodb s smrtnim izidom na dosmrtni zapor.

Zakonca, ki sta se pridružila Islamski skupini v Iraku, sta zasužnjila petletno deklico in njeno mater. Deklico je mož priklenil na verigo na njunem dvorišču, kjer je bila prisiljeni trpeti pod žgočim soncem, vročina je takrat dosegala tudi 50 stopinj Celzija, brez vode in hrane. Po dekličini smrti je obtoženka držala pištolo ob glavi žalujoče matere in ji grozila, da jo bo ustrelila, če ne bo nehala jokati. Sodišče ženski zdaj očita, da bi lahko deklici vsekakor pomagala, ona pa ni storila popolnoma ničesar.

Kampanja proti jezidski skupnosti

Od avgusta 2014 je bila jezidska skupnost v Iraku in Siriji tarča ISIS z organizirano kampanjo usmrtitev, zasužnjevanja, spolnega nasilja in prisilnega novačenja otrok. Približno 400.000 jezidov so prisilno preselili iz njihove domovine v Iraku. Zdaj, deset let po napadu, je še vedno pogrešanih na tisoče jezidskih žensk in otrok, ki jih je ISIS ugrabil in zasužnjil.

Borci so ugrabljene jezidske ženske in otroke kupovali in prodajali prek spleta, zlasti prek skupin na Telegramu. "12 let stara, ni več devica, zelo lepa," se je glasil le eden izmed oglasov, je poročal BBC.