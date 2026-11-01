Sodišče zavrnilo tožbo Trumpa proti Wall Street Journalu

Sodnik je zapisal, da Trump pri vložitvi tožbe zaradi obrekovanja v obeh primerih ni uspel dokazati, da so toženci delovali z dejanskim zlonamernim namenom.

Sodnik Darrin Gayles je v soboto Trumpovo tožbo zavrnil z izključitvijo možnosti ponovne vložitve, kar pomeni, da ameriški predsednik ne more vložiti spremenjene različice tožbe, kot je to storil, ko je Gayles aprila zavrnil njeno prvotno različico.

Trump je v dopolnjeni tožbi znova trdil, da je časnik v več pogledih ravnal zlonamerno in zahteval odškodnino v višini 10 milijard dolarjev (8,6 milijarde evrov). V središču pravnega spora je objava članka junija lani, ki opisuje Trumpovo domnevno čestitko Epsteinu za 50. rojstni dan v podobi ženskega akta s podpisom Donald na mednožju. Trump naj bi med drugim napisal: "Vse najboljše za rojstni dan, prijatelj, in naj bo vsak dan nova čudovita skrivnost".

Trump trdi, da je prekinil prijateljstvo z Epsteinom, preden je bogati finančnik leta 2008 na Floridi priznal krivdo za nagovarjanje k prostituciji z mladoletnico.

Epsteina so leta 2019 našli mrtvega v newyorški zaporniški celici, medtem ko je čakal na sojenje zaradi obtožb o trgovini z ljudmi za spolne namene. Uradno naj bi storil samomor, vendar je njegova smrt sprožila številna ugibanja in teorije, češ da je bil umorjen, da bi preprečili neprijetna razkritja o pomembnih osebnostih.

Ameriško pravosodno ministrstvo je v zadnjem letu objavilo ogromne količine dokumentov, povezanih z Epsteinom, v mnogih pa je omenjeno tudi Trumpovo ime, saj se je z njim družil v 90. letih prejšnjega stoletja in še nekaj let od leta 2000. Trump sicer vseskozi zanika kakršno koli povezavo z Epsteinovimi zločini, za povezavo z njimi pa tudi ni dokazov.

Wall Street Journal ni edini medij, ki ga je Trump tožil. Tarča njegovih kritik in tožb so tudi drugi mediji, ki jih ima za sovražne, kot so ameriški New York Times, Washington Post in CNN ter britanski BBC.