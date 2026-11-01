Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Sodišče zavrnilo tožbo Trumpa proti Wall Street Journalu

New York, 01. 11. 2026 11.37 pred 35 minutami 2 min branja 9

Avtor:
A.K. STA
Donald Trump in Jeffrey Epstein

Ameriški sodnik je avrnil tožbo predsednika ZDA Donalda Trumpa proti časniku Wall Street Journal in medijskem mogulu Rupertu Murdochu zaradi objave članka o njegovi domnevni čestitki obsojenemu pokojnemu spolnemu prestopniku Jeffreyju Epsteinu. Ob tem mu je onemogočil ponovno vložitev podobne tožbe.

Sodnik Darrin Gayles je v soboto Trumpovo tožbo zavrnil z izključitvijo možnosti ponovne vložitve, kar pomeni, da ameriški predsednik ne more vložiti spremenjene različice tožbe, kot je to storil, ko je Gayles aprila zavrnil njeno prvotno različico.

Sodnik je zapisal, da Trump pri vložitvi tožbe zaradi obrekovanja v obeh primerih ni uspel dokazati, da so toženci delovali z dejanskim zlonamernim namenom.

Kip v Washingtonu, ki prikazuje Donalda Trumpa in Jeffreya Epsteina
Kip v Washingtonu, ki prikazuje Donalda Trumpa in Jeffreya Epsteina
FOTO: AP

Trump je v dopolnjeni tožbi znova trdil, da je časnik v več pogledih ravnal zlonamerno in zahteval odškodnino v višini 10 milijard dolarjev (8,6 milijarde evrov). V središču pravnega spora je objava članka junija lani, ki opisuje Trumpovo domnevno čestitko Epsteinu za 50. rojstni dan v podobi ženskega akta s podpisom Donald na mednožju. Trump naj bi med drugim napisal: "Vse najboljše za rojstni dan, prijatelj, in naj bo vsak dan nova čudovita skrivnost".

Trump trdi, da je prekinil prijateljstvo z Epsteinom, preden je bogati finančnik leta 2008 na Floridi priznal krivdo za nagovarjanje k prostituciji z mladoletnico.

Epsteina so leta 2019 našli mrtvega v newyorški zaporniški celici, medtem ko je čakal na sojenje zaradi obtožb o trgovini z ljudmi za spolne namene. Uradno naj bi storil samomor, vendar je njegova smrt sprožila številna ugibanja in teorije, češ da je bil umorjen, da bi preprečili neprijetna razkritja o pomembnih osebnostih.

Ameriško pravosodno ministrstvo je v zadnjem letu objavilo ogromne količine dokumentov, povezanih z Epsteinom, v mnogih pa je omenjeno tudi Trumpovo ime, saj se je z njim družil v 90. letih prejšnjega stoletja in še nekaj let od leta 2000. Trump sicer vseskozi zanika kakršno koli povezavo z Epsteinovimi zločini, za povezavo z njimi pa tudi ni dokazov.

Wall Street Journal ni edini medij, ki ga je Trump tožil. Tarča njegovih kritik in tožb so tudi drugi mediji, ki jih ima za sovražne, kot so ameriški New York Times, Washington Post in CNN ter britanski BBC.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
trump epstein tožba

Skrivnost Vojničevega rokopisa: kaj, če smo ves čas brali v napačnem vrstnem redu?

Binance pokril 90 odstotkov izgub po hekerskem vdoru

24ur.com Trump s popravljeno tožbo znova nad Wall Street Journal
24ur.com Trump si lahko nekoliko oddahne, sodnica primer proti njemu vrgla v koš
24ur.com Trump zavrnil obtožbe o poslovnih prevarah in se zapletel v spor s sodnikom
24ur.com Zavrnili razveljavitev Trumpove obsodbe zaradi ponarejanja dokumentov
24ur.com Sodnik tik pred izrekom kazni zavrnil Diddyjevo prošnjo za razveljavitev sodbe
24ur.com Sodišče zavrnilo Brščičevo tožbo zoper Mesca zaradi oznake za fašista
24ur.com Trump se je v 34 točkah obtožnice izrekel za nedolžnega, nato pa zapustil sodišče
Priporoča
  • Hyundai Emblem Over Modern Courtyard
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 31 PM 1 i20
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 32 PM 2 i30
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 42 PM 9 bayon
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 40 PM 7 kona
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 39 PM 6 kona hybrid
  • 78d4c4a6 3e95 41be 9b29 4cfcd3eb1ef4
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 34 PM 4 Tucson
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 36 PM 5 Tukson hybrid
KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Vera in Bog
01. 11. 2026 12.09
Predsednik ki nič ne more, kot Janša.
Odgovori
-1
0 1
BBcc
01. 11. 2026 12.15
Ker razmišljata samo kako bi si žepe napolnila za narod pa se jima gladko j... Fučka.
Odgovori
0 0
M_teoretik
01. 11. 2026 12.08
Pa sej je sam omenjal "puse", kako jih grabi!?
Odgovori
+0
1 1
Vera in Bog
01. 11. 2026 12.11
Blagir mu eden redkih desničarjev.
Odgovori
+1
1 0
Vera in Bog
01. 11. 2026 12.07
Napadajo ga pa najbolj ti iz Hollywooda, en hujši primerek kot drug. Se strinjam Trump je posledica norosti levice
Odgovori
+1
1 0
xxman.y
01. 11. 2026 12.00
Porazi na vseh frontah. Česar koli se loti, je popolna polomija. Tipičen zaveznik Putina.
Odgovori
+2
3 1
Tomaž Hacin
01. 11. 2026 11.59
Pohoten da kar smrdi.
Odgovori
+1
2 1
M_teoretik
01. 11. 2026 12.09
Iz oči mu štrli pohota!?
Odgovori
-1
0 1
Vera in Bog
01. 11. 2026 11.59
Pa tak predsednik
Odgovori
+0
2 2
bibaleze
Portal
Se z otroki pogovarjati o smrti ali je boljše molčati?
Se še spomnite skodrane Suze? Minilo je že 35 let, danes je povsem drugačna
Se še spomnite skodrane Suze? Minilo je že 35 let, danes je povsem drugačna
Otrok ponoči kašlja in ne more spati? Kaj pomaga in kdaj k zdravniku?
Otrok ponoči kašlja in ne more spati? Kaj pomaga in kdaj k zdravniku?
Igralka razkrila, česa ne bo dovolila svojemu sinu
Igralka razkrila, česa ne bo dovolila svojemu sinu
zadovoljna
Portal
Nihče ga ni videl sedem let, zdaj je neprepoznaven
Tedenski horoskop: Bike čaka sreča v ljubezni, ribe bodo potrpežljive
Tedenski horoskop: Bike čaka sreča v ljubezni, ribe bodo potrpežljive
Ima nenavaden hobi: Ponoči išče ljudi v stiski in jim plačuje zdravstvene račune
Ima nenavaden hobi: Ponoči išče ljudi v stiski in jim plačuje zdravstvene račune
Manekenka znova šokirala: letos se je preobrazila v odsekano roko
Manekenka znova šokirala: letos se je preobrazila v odsekano roko
vizita
Portal
Sanje o preminulih: zakaj se pojavljajo in kaj nam sporočajo?
Movember: zakaj je november mesec zdravja moških in katerih simptomov ne smemo prezreti?
Movember: zakaj je november mesec zdravja moških in katerih simptomov ne smemo prezreti?
Kako okrepiti odpornost? To so znanstveno podprti načini za celostno krepitev imunskega sistema
Kako okrepiti odpornost? To so znanstveno podprti načini za celostno krepitev imunskega sistema
Kdaj in kako uživati ogljikove hidrate za boljše zdravje?
Kdaj in kako uživati ogljikove hidrate za boljše zdravje?
cekin
Portal
Nova realnost za številne zaposlene: dopoldne ena služba, popoldne druga
Obljubljajo denar za vse. Toda obstaja ena velika težava
Obljubljajo denar za vse. Toda obstaja ena velika težava
Tarča so starejši: tako ostanejo brez denarja tudi zelo previdni upokojenci
Tarča so starejši: tako ostanejo brez denarja tudi zelo previdni upokojenci
Past, v katero se ujame vsak potrošnik
Past, v katero se ujame vsak potrošnik
moskisvet
Portal
Še včeraj lepotica, danes grozljiv prizor – manekenka znova šokirala
Zakaj nas besede lastnih staršev vedno znova vržejo iz tira?
Zakaj nas besede lastnih staršev vedno znova vržejo iz tira?
Kaj se je dogajalo tik pred smrtjo legendarnega Miša Kovača?
Kaj se je dogajalo tik pred smrtjo legendarnega Miša Kovača?
Vas muči nadležno piskanje v ušesih? Preverite, kdaj je to lahko nevarno za vaše zdravje
Vas muči nadležno piskanje v ušesih? Preverite, kdaj je to lahko nevarno za vaše zdravje
dominvrt
Portal
Vrt v novembru: kaj morate postoriti, preden pride zima
Vodnik po sortah solate, ki odlično prenašajo nizke temperature
Vodnik po sortah solate, ki odlično prenašajo nizke temperature
Ste opazili pikice na toaletnem papirju? Njihov namen vas bo presenetil
Ste opazili pikice na toaletnem papirju? Njihov namen vas bo presenetil
Pravilno shranjevanje orehov: kako preprečiti nastanek plesni
Pravilno shranjevanje orehov: kako preprečiti nastanek plesni
okusno
Portal
Imate doma skuto? 7 receptov naših bralcev za sladice, ki vedno teknejo
To bi morali preveriti pri vsakem nakupu živil, a pogosto pozabimo
To bi morali preveriti pri vsakem nakupu živil, a pogosto pozabimo
Razkošno jesensko kosilo v dobrih 30 minutah
Razkošno jesensko kosilo v dobrih 30 minutah
Najmehkejše cimetove rolice: zaradi trika z moko in mlekom ostanejo sveže tudi naslednji dan
Najmehkejše cimetove rolice: zaradi trika z moko in mlekom ostanejo sveže tudi naslednji dan
voyo
Portal
Zemljo krast
Največji pobegi v zgodovini z Morganom Freemanom
Največji pobegi v zgodovini z Morganom Freemanom
Moje življenje z ADHD: Aljoševa zgodba
Moje življenje z ADHD: Aljoševa zgodba
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022