Sodnik odredil objavo zapisov velike porote v primeru Jeffreyja Epsteina

Odločitev ameriškega okrožnega sodnika Richarda Bermana tako razveljavlja njegovo prejšnjo odločitev, da se gradivo iz sojenja spolnemu prestopniku Jeffreyju Epsteinu iz leta 2019 ohrani zapečateno. Kot poroča BBC, se je sodnik tokrat skliceval na nov zakon, ki ga je sprejel kongres in ki od ministrstva za pravosodje zahteva, da do konca naslednjega tedna objavi dosjeje o Epsteinu.

"Sodišče s tem odobri predlog vlade v skladu z Zakonom o preglednosti dosjejev Epstein in z nedvoumno pravico žrtev Epsteina do zaščite njihove identitete in zasebnosti," je Berman zdaj zapisal v štiristranski sodbi. Ob tem pa je pojasnil še, da se strinja z odvetniki preživelih Epsteinovih žrtev, ki so po njegovih besedah pisale sodišču, da razkritje "ne more biti na račun zasebnosti, varnosti in zaščite žrtev spolnih zlorab in trgovine z ljudmi za spolne namene".