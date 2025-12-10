Svetli način
Tujina

Sodnik odredil objavo zapisov velike porote v primeru Jeffreyja Epsteina

New York, 10. 12. 2025 16.36 | Posodobljeno pred 1 uro

Newyorški zvezni sodnik je odločil, da lahko ameriško ministrstvo za pravosodje javno objavi zapisnike velike porote v primeru Jeffreyja Epsteina iz leta 2019. Takrat so mu sodili za trgovino z ljudmi. Trenutno še ni znano, kdaj bo gradivo objavljeno.

Odločitev ameriškega okrožnega sodnika Richarda Bermana tako razveljavlja njegovo prejšnjo odločitev, da se gradivo iz sojenja spolnemu prestopniku Jeffreyju Epsteinu iz leta 2019 ohrani zapečateno. Kot poroča BBC, se je sodnik tokrat skliceval na nov zakon, ki ga je sprejel kongres in ki od ministrstva za pravosodje zahteva, da do konca naslednjega tedna objavi dosjeje o Epsteinu.

"Sodišče s tem odobri predlog vlade v skladu z Zakonom o preglednosti dosjejev Epstein in z nedvoumno pravico žrtev Epsteina do zaščite njihove identitete in zasebnosti," je Berman zdaj zapisal v štiristranski sodbi. Ob tem pa je pojasnil še, da se strinja z odvetniki preživelih Epsteinovih žrtev, ki so po njegovih besedah pisale sodišču, da razkritje "ne more biti na račun zasebnosti, varnosti in zaščite žrtev spolnih zlorab in trgovine z ljudmi za spolne namene".

Ghislaine Maxwell in Jeffre Epstein
Ghislaine Maxwell in Jeffre Epstein FOTO: Profimedia

Najnovejša odločitev prihaja dan po tem, ko je drug sodnik sprejel podobno odločitev v primeru Ghislaine Maxwell, ki je bila leta 2021 obsojena zaradi svoje vloge pri Epsteinovih zlorabah.

Epstein je bil julija 2019 obtožen trgovine z ljudmi za spolne namene. Mesec dni pozneje je umrl v newyorški zaporniški celici, medtem ko je čakal na sojenje.

jeffrey epstein sodni zapisi
