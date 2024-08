Sodna uslužbenka znancem, ki jih ni marala, izdajala lažne sklepe o izvršbah

Hrvaški Urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (USKOK) je sporočil, da je izvedel preiskavo in na zagrebško županijsko sodišče vložil obtožnico zoper 55-letno hrvaško državljanko, ki je osumljena zlorabe položaja in pooblastil s ponarejanjem listin, da bi oškodovala znance, s katerimi ni bila v dobrih odnosih, poroča Net.hr.