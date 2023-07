'Sodni dan v Zagrebu', neurje pustošilo tudi v Srbiji in BiH

Silovito neurje, ki se je v popoldanskih in večernih urah razbesnelo nad Balkanom, so na Hrvaškem primerjali kar z armagedonom. "Doživeli smo sodni dan," pravijo Zagrebčani. Neurje, ki je s seboj prineslo tudi sunkovit veter, je bilo pri naših južnih sosedih usodno za tri osebe. Zaradi električnega udara, ki ga pristojni povezujejo z vremensko ujmo, pa je umrla 54-letnica iz BiH. Ob tem pa na Hrvaškem, v Srbiji in na severu BiH tudi več sto ranjenih, ogromna pa je tudi materialna škoda.

Sredino neurje je iznad naših krajev svojo uničujočo pot nadaljevalo na Hrvaškem, kjer je zavladal kaos. Neurje z dežjem in nevihtnim vetrom je v Zagrebu nosilo vse pred seboj. "To je bil sodni dan," pripovedujejo prebivalci hrvaške prestolnice.

Veter je odkrival strehe, po zraku so leteli ogromni kosi pločevine, smetnjaki, stoli, prevrnil pa je tudi žerjav, v katerem je bil takrat 36-letni delavec. Njegovo življenje je rešila "roka" žerjava, poroča 24sata. Indijski delavec je imel srečo, trije drugi so namreč v neurju utrpeli smrtne poškodbe.

icon-expand FOTO: Bobo Pixsell icon-chevron-left icon-chevron-right

Za vse tri so bila usodna padla drevesa. Ta so namreč po poročanju Indexa.hr pod seboj pokopala 50-letno peško ter 48-letnega in 40-letnega voznika. Prvi dve sta umrli v Zagrebu, 40-letnik pa je url v Slavoniji, ko je na njegovo avto padlo drevo. Uprava za civilno zaščito je sporočila, da je bilo v Zagrebu poškodovanih "več deset ljudi", bolnišnice pa poročajo o približno 60 poškodovanih. Nekateri podatki medtem kažejo, da je bilo poškodovanih okoli sto oseb, nekateri huje.

Neurje je sicer prizadelo več županij, največ škode in poškodovanih pa povzročilo prav v hrvaški prestolnici. Gasilci so v le 45 minutah prejeli kar 700 klicev na pomoč. Ponekod je veter dosegal hitrost tudi do 180 km/h. Najmočnejši izmerjeni sunek na območju Zagreba so sicer zabeležili v Veliki Gorici, kjer so na letališču izmerili sunek vetra s hitrostjo 115 km/h.

Dan po hudi uri velike težave v prometu: neprevozne ceste, oviran železniški promet Po neurju je na nekaterih cestah v osrednji, severozahodni Hrvaški in delu Slavonije otežen promet, na nekaterih odsekih je oviran tudi železniški promet, je zjutraj sporočil hrvaški avtoklub (HAK). Voznike opozarjajo, naj prilagodijo hitrost in način vožnje razmeram na cesti.

Medtem na jadranski magistrali še vedno vztraja močan veter. Zaradi tega je med Karlobagom in Sveto Marijo Magdaleno prepovedan promet za večnadstropne avtobuse, vozila s kamp-prikolicami in motorna kolesa. Danes se sicer na Hrvaškem obeta spremenljivo vreme, dopoldne bo predvsem na vzhodu nekaj dežja, kaže zadnja napoved državnega hidrometeorološkega zavoda. Popoldne pogostejša sončna obdobja, predvsem v gorah in v osrednjih krajih pa so krajevno možne plohe.

icon-expand Vremensko opozorilo za Hrvaško FOTO: DHMZ

Najvišje dnevne temperature zraka večinoma od 25 do 30, na Jadranu med 32 in 36 stopinj Celzija. Zaradi vročinskega vala ponekod še vedno veljajo oranžna opozorila. Neurje tudi na severu BiH, umrla ženska Neurje je v sredo zvečer pustošilo tudi po severnih delih Bosne in Hercegovine. Po prvih informacijah je v Brčku zaradi električnega udara umrla 54-letna ženska. Dnevni avaz poroča, da so jo našli na dvorišču hiše, pristojni pa domnevajo, da je tragedija povezana z neurjem. Tudi iz BiH poročajo o večjem številu poškodovanih. Le na območju Bijeljine je bilo poškodovanih najmanj osem oseb, močan veter in dež pa sta povzročila škodo tudi na območju Bosanskega Šamca, Doboja, Brčkega in Bosanskega Broda. Gasilci so morali posredovati zaradi močnega dežja in številnih dreves, ki jih je močan veter nanesel na ceste. Okoli 5. ure zjutraj pa je neurje zajelo tudi prestolnico Sarajevo. V Srbiji drevo padlo na 12-letno deklico, Vučić: Upam, da ne bo smrtnih žrtev Orkan je v Srbiji povzročil večjo gmotno škodo, več oseb je poškodovanih, vendar pa žrtev na srečo ni bilo, poroča Telegraf.rs. V Novem Sadu so reševalci na pomoč priskočili 12-letni deklici, na katero je padlo drevo. V bolnišnico so jo prepeljali v zavestnem stanju, pomagali pa so tudi starejšemu moškemu, ki je med neurjem padel z motorja.

icon-expand FOTO: telegraf.rs icon-chevron-left icon-chevron-right

Evakuirali so najmanj 15 oseb, med njimi tudi otroke, so sporočili s srbskega ministrstva za notranje zadeve. Nekatera območja Vojvodine, Beograda in Kragujevca so ostale brez električne energije. Zaradi vremenske ujem so začasno odpovedali tudi lete z letališča Nikola Tesla. Težave pa tudi v železniškem prometu, saj je na električno omrežje podrlo več dreves.

Močan veter je v Novem Beogradu podrl gradbeni žerjav, v Novem Sadu je nevihtni veter porušil športno dvorano Osnovne šole Jožef Atila, poroča Nova.rs. Srbski predsednik Aleksander Vučić, ki se mudi na obisku v Bruslju, je dejal, da upa, da ne bo smrtnih žrtev. "Vse drugo bomo že rešili," je dejal.

