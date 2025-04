Sodnica v ZDA zaradi izgona priseljenca v Salvador ukazala preiskavo vlade

Odvetniki vlade so na sodišču priznali, da so Kilmarja Abrega Garcio v Salvador poslali kljub sodnemu nalogu iz leta 2019, ki je vladi to prepovedal. Vladni uradniki se sprenevedajo, češ da ga ne morejo vrniti, ker gre za salvadorskega državljana pod pristojnostjo Salvadorja.

Odvetnik pravosodnega ministrstva Drew Ensign je zatrdil, da je ponedeljkov skupni nastop predsednika Donalda Trumpa in predsednika Slavadorja Nayiba Bukeleja v Beli hiši pokazal, da je bilo vprašanje izpostavljeno najvišji oblasti v ZDA in da ni upanja, da bi Garcio dobili nazaj.

Sodnica je ukazala, da bodo morali štirje visoki uradniki ministrstva za domovinsko varnost in ministrstva za zunanje zadeve do 23. aprila sodelovati pri zaslišanjih, na katerih bodo pod prisego odgovarjali na vprašanja odvetnikov Garcie.

Sodnica je opozorila, da je šlo za odgovore na novinarska vprašanja, in Bukelejevo trditev označila za s pravnega vidika neodzivno. Dodala je, da je vrhovno sodišče zelo jasno povedalo, da mora ameriška vlada omogočiti izpustitev Garcie iz salvadorskega zapora.

Salvadorec Garcia je v ZDA vstopil brez dovoljenja leta 2011, ko je bil star približno 16 let. Po besedah njegovih odvetnikov je bežal pred nasiljem tolp. Preden so ga prejšnji mesec deportirali, je živel v Marylandu z ženo in otroki, ki so ameriški državljani.

Trumpova vlada trdi, da je član salvadorske tolpe MS-13 v New Yorku, kjer ni nikoli živel, in sodnica Xinis je tovrstne trditve opredelila za zelo neverodostojne. Obtožen je bil s strani zaupnega informatorja vlade in ker je nosil majico košarkarskega kluba Chicago Bulls.

Tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt je v torek vztrajala pri stališču vlade in Garcio celo brez dokazov obtožila, da je bil vpleten v trgovino z ljudmi.