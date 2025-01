Sodnik blokiral Trumpov neustaven ukaz o ukinitvi pravice do državljanstva

Sodnik John Coughenour, ki ga je na položaj imenoval konservativni predsednik Ronald Reagan, je v svoji odločitvi zapisal, da je ukaz Donalda Trumpa očitno neustaven, kar bi moralo biti jasno vsakemu pravniku. "Že več kot štiri desetletja sem sodnik in ne spomnim se primera, ki je bil bolj jasen od tega. Kje so bili pravniki, ko se je sprejemala odločitev o izvršnem ukazu? Ne vem kako lahko pravnik trdi, da je ukaz v skladu z ustavo," sodnikove besede navaja CNN.

Coughenour je uveljavljanje Trumpovega ukaza nemudoma blokiral v skladu s tožbo pravosodnega ministra države Washington Nicka Browna in še treh demokratskih držav, ki so se pridružili tožbi v Seattlu, ki je zahtevala blokado do konca postopka tožbe.