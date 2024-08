Sodnik dovolil imenovanje 17-letnika, ki je sejal smrt v Angliji

Sodnik je pojasnil, da se zaveda "dezinformacij" , ki so se razširile v zvezi z identiteto obtoženega. Ko se je razširila napačna informacija, da gre za migranta in islamista so se namreč razplamteli izgredi v okolici mošeje. Na njih je bilo aretiranih pet moških, ki so zažgali policijski kombi in ranili 53 policistov.

Axel Muganwa Rudakubana je obtožen tudi desetih točk poskusa umora, potem ko je v ponedeljekovem napadu huje ranil še osem otrok in dva odrasla, poroča BBC . Osumljeneca so odpeljali v pripor za mladoletnike. Najstnika, ki je bil rojen v Cardiffu, zaradi mladoletnosti niso smeli imenovati. A sodnik Andrew Menary je sprejel odločitev o razkritju njegovega imena. Obtoženi naj bi prihodnji teden dopolnil 18 let.

Izgredi so izbruhnili po maši v spomin na žrtve napada. Pred tamkajšnjo mošejo se je zbrala skupina ljudi, ki je vanjo metala opeke. Z opekami so obmetavali tudi policiste, ki so posredovali. Izgredniki so zažigali avtomobile in koše za smeti ter izropali trgovino. Po navedbah policije so bili uporniki večinoma pripadniki skrajno desničarske skupine, ki niso bili iz lokalnega območja.

Policija ocenjuje, da so bile povod za izgrede dezinformacije na družbenih omrežjih, da je napadalec islamist. Policija je zavrnila navedbe, ki so se kot požar razširile na družbenih omrežjih in so jih povzeli tudi številni mediji. Ti so trdili, da je osumljencu ime Ali Al Šakati, migrant, ki je lani s čolnom prišel v Veliko Britanijo, opazovala pa naj bi ga tajna služba M6.

Policija je potrdila, da je bil osumljenec rojen na Otoku. 17-letnik iz Cardiffa v Walesu, kjer se je rodil staršema iz Ruande, se je na območje Southporta preselil pred 10 leti.