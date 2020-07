Sodnik odločil: petnajstletnica, ki ni naredila domače naloge, ostaja v priporu

Ena od podpornic je na Twitter zapisala: "#FreeGrace, to je gnusna zloraba moči, ki Grace in temnopolte ženske uči, da šola ni varen ali prijeten prostor."

Preteklo šolsko leto je bila Grace dijakinja na srednji šoli Groves v okrožju javnih šol v Birminghamu, kjer je 79 odstotkov ljudi belih. V preteklih dneh so starši in študentje v predmestnem Detroitu protestirali v podporo njeni izpustitvi iz pripornega centra v okrožju Oakland, kjer je od sredine pandemije koronavirusa.

'Pridržali so jo, ker je grozila materi'

Na zaslišanju v ponedeljek je Brennanova poudarila, da se je policija na incidente med materjo in hčerko odzvala trikrat in da je bil to glavni razlog za njeno pridržanje. "Ni bila pridržana, ker ni opravila domače naloge," pravi Brennanova in dodaja: "Pridržali so jo, ker je grozila materi."

Na Twitter so uporabniki pisali tudi, da Brennanove ne bodo več naslavljali kot sodnice, saj da pravi sodniki ne zlorabljajo svoje moči."Mary Ellen Brennan, čutila boš naš gnev," je zapisala ena od uporabnic.