Sodnik odpravil pripor, enega od osumljenih poslal v hišni pripor

Tragedija se je zgodila prejšnji konec tedna, ko je kabina žičnice, ki povezuje mesto Stresa ob jezeru Maggiore in bližnjo goro Mottarone, zgrmela v globino, umrli pa so vsi potniki, razen petletnega dečka, ki ostaja v bolnišnici. Italijanski tožilci trojico sumijo nenaklepnega uboja in malomarnosti.

Italijanske oblasti zaradi tragedije preganjajo lastnika žičnice Luigija Nerinija (56), direktorja Gabriela T. (63) in glavnega tehnika Enrica P. (51). Da obstajajo tehnične težave, naj bi vedeli od 24. aprila, a niso ukrepali. Nasprotno. S kovinskimi vilicami naj bi zavestno deaktivirali zasilno zavoro. V skladu z italijansko zakonodajo jim grozi 14 let zapora.

Odločitev za poseg na napravi naj bi temeljila na prepričanju, da se "vlečni kabel ne bo nikoli strgal". To naj bi Nerini povedal preiskovalcem, poročajo italijanski mediji. Lastnik naj bi tako močno podcenil nevarnost. Menil naj bi, da je situacija sicer problematična, da pa je vreme lepo, s tem pa tudi čas za začetek sezone.

Zdaj naj bi zatrjeval, da obžaluje, kar se je zgodilo, dejal naj bi, da se počuti, kot da so umrli njegovi otroci. Edini preživeli je v tragediji izgubil starše, svojega mlajšega brata in dva stara starša.

Potem ko je krivdo sprva zavračal, jo je zdaj priznal tudi direktor. Potrdil je, da je odredil deaktivacijo naprave, ki naj bi v primeru, da se strga žičniški kabel, aktivirala zasilno zavoro, ki bi stabilizirala kabine.

Čeprav imajo tri glavne osumljence, preiskovalci nadaljujejo delo. Menijo, da bi lahko obstajali tudi drugi, ki so vedeli za težave, med drugim tehniki, ki so testirali napravo.

Teta preživelega otroka sicer meni, da bi morali odgovorne obravnavati še precej bolj strogo. "To ni bila nesreča, morilci so mislili samo na denar," je dejala.