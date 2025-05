Umorila starša, sodnik po 30 letih omilil dosmrtno kazen

Brata Lyle in Erik Menendez sta zaradi umora svojih staršev, ki sta ga zakrivila leta 1989, v zaporu prestajala dosmrtno zaporno kazen. Skoraj tri desetletja po obsodbi pa se je na sodišču odvilo ponovno sojenje, na katerem je sodnik prvotno kazen omilil. Brata je po novem obsodil na od 50 let zapora do dosmrtne ječe, kar pa obsojenima daje možnost pogojnega izpusta.

Združene države je konec 80. let prejšnjega stoletja pretresel okruten umor uspešnega poslovneža iz Los Angelesa Joseja Menendeza in njegove žene Kitty. Kmalu so preiskovalci posumili, da sta za njuno smrt kriva njuna lastna otroka Lyle in Erik Menendez, čeprav sta oba sprva trdila, da je v umor vpletena mafija. Policija je v preiskavi sprva sledila njuni trditvi, a je zaradi razsipnega načina življenja po smrti staršev kmalu posumila njiju. Kasneje je mlajši od bratov Erik umor priznal tudi svojemu psihologu, kot razlog pa je navedel željo, da bi se osvobodil svojega nadzorujočega očeta. Vse to je kmalu pripeljalo do njune aretacije in obsodbe na dosmrtno zaporno kazen.

Slabih 30 let kasneje je sodišče preučilo nove dokaze, ki jih je predložilo tožilstvo, ter ponovno odločilo o njuni usodi. Kazen je tokrat milejša, obsodili so ju namreč na od 50 let do dosmrtne zaporne kazni, kar 53- in 56-letniku prinaša tudi možnost pogojnega izpusta. Odločitev o njuni morebitni izpustitvi mora sicer sprejeti državna komisija za pogojne odpuste, ki bo o primeru odločala prihodnji mesec, poroča BBC. Primer, ki je spodbudil knjige in dokumentarne filme, še vedno deli številne Američane. Tožilci so ju skušali prikazali kot otroka bogatašev, ki sta metodično načrtovala umora, da bi pridobila bogastvo svojih staršev. Opozorili so tudi, da sta takrat 18- in 21-letnik orožje večkrat napolnila in v starša izstrelila več nabojev.

Njuni zagovorniki so medtem trdili, da sta bila žrtvi dolgoletne čustvene, fizične in spolne zlorabe ter da sta delovala iz samoobrambe. Tudi na ponovnem sojenju sta oba brata spregovorila, da si želita v primeru pogojnega izpusta delati z žrtvami spolnih zlorab in pomagati zapornikom. Za svoje dejanje sta se tudi znova opravičila. Večji del zaslišanja je bil sicer osredotočen na njuno življenje v zaporu zadnjih 30 let. Družinski člani in zaporni delavci so podrobneje opisali tečaje, ki sta se jih brata udeleževala, ter programe, ki sta jih ustvarila za izboljšanje življenj zapornikov.

