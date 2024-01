Sodnik opozoril Trumpa: Izključil vas bom s sojenja

"Zelo bi mi bilo všeč. Zelo bi mi bilo všeč," mu je odvrnil Trump. "Vem, da bi vam bilo všeč. Očitno se v teh okoliščinah enostavno ne morete nadzirati," je odgovoril Kaplan. Trump pa mu je odbrusil: "Tudi vi se ne morete." Trump je potem molčal do nastopa pred novinarji. "Gre za grdega sodnika, ki sovraži Trumpa in je žaljiv, nesramen ter očitno ni nepristranski," je med drugim dejal Trump.

Carrollova je bila prva priča na sojenju zaradi Trumpovih žalitev leta 2019, ko je bil predsednik in je zanikal, da bi jo kdaj napadel ali poznal. Porota na prvem sojenju je že lani ugotovila, da jo je Trump spolno zlorabil in obrekoval.

"Tukaj sem, ker me je Donald Trump napadel in ko sem o tem pisala, je rekel, da se to nikoli ni zgodilo. Lagal je in uničil moj ugled. Še naprej laže. Prejšnji mesec je lagal. V nedeljo je lagal. Lagal je tudi včeraj. Tukaj sem, da si povrnem ugled in mu preprečim laži," je dejala Carrolova.

Dodala je, da je zaradi njegovih laži in groženj njegovih podpornikov prvič v življenju kupila naboje za pištolo, ki jo je podedovala od očeta, namestila elektronsko ograjo, opozorila sosede na grožnje in izpustila svojega pitbula, da se je prosto gibal na posestvu majhne koče v gorah na severu države New York, kjer živi sama.

Carrollova obtožuje Trumpa, da jo je leta 1996 v garderobi luksuzne veleblagovnice na Manhattnu posilil. 77-letni Trump trdi, da se med njim in 80-letno Carroll ni nikoli nič zgodilo in da je nikoli ni srečal. Prva porota je odločila, da mora Trump Carrollovi plačati pet milijonov dolarjev (približno 4.500.000 evrov), tožnica pa sedaj zahteva še deset milijonov.