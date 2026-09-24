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Sodnik razveljavil odločitev Trumpa: medije mora spustiti v Belo hišo

Washington, 24. 09. 2026 10.18 pred 2 urama 2 min branja 8

Avtor:
STA M.S.
Donald Trump

Ameriška vlada mora medijskim hišam CNN, MS NOW in Politico, ki jim je predsednik ZDA Donald Trump prepovedal dostop do Bele hiše, nemudoma omogočiti medijski dostop, je v začasni odredbi odločil zvezni sodnik Timothy Kelly. Njegova začasna odredba velja 14 dni, kar pomeni, da morajo omenjeni mediji v tem času imeti dostop do Bele hiše.

V začasni odredbi je Kelly navedel, da je bil odvzem novinarskih akreditacij izveden brez "ustavno ustreznega postopka", poroča televizija CNN, ki je tudi objavila odločitev sodnika.

Splošno pravilo je, da morajo biti posamezniki obveščeni in imeti možnost, da se izrečejo, preden jim država odvzame ustavno zaščiten interes, je po poročanju CNN zapisal Kelly. Presodil je, da bi medijem brez izdaje začasne odredbe nastala nepopravljiva škoda in da je ponovna izdaja novinarskih akreditacij novinarjem medijev v interesu javnosti.

Odvetnik medijev Ted Boutrous je v odzivu dejal: "To je odločna sodba, ki potrjuje svobodo medijev, pravico do ustreznega pravnega postopka in vladavino prava. Zelo cenimo hitro ukrepanje sodišča." Bela hiša in ministrstvo za pravosodje se na odločitev sodnika še nista odzvala.

V petek je predsednik ZDA na svojem družbenem omrežju Truth Social medijskim hišam CNN, MS NOW in Politico prepovedal vstop v Belo hišo, ker da objavljajo lažne informacije o njem, njegovi vladi in ZDA. Kritiki v tem vidijo poskus zastraševanja in napad na svobodo medijev.

Kamera pred Belo hišo
Kamera pred Belo hišo
FOTO: AP

Tožba televizijskih hiš

Trije mediji so v ponedeljek vložili tožbo ter zahtevali začasno odredbo, s katero bi jim sodišče takoj vrnilo dostop do Bele hiše. Trdijo, da je prepoved v nasprotju s prvim amandmajem ameriške ustave, ki ščiti svobodo tiska.

Kelly v sredo po skoraj enourni obravnavi tožbe ni sprejel takojšnje odločitve, izrazil pa je dvom v upravičenost ukrepa ter napovedal, da bo o zahtevi treh medijev odločil čim prej. Opozoril je, da pri odvzemu novinarskih akreditacij očitno niso bili upoštevani pravni precedensi, ki zahtevajo, da so novinarji vnaprej obveščeni o pravilih, katerih kršitev bi lahko vodila v prepoved dostopa. "To se tukaj ni zgodilo," je dejal sodnik, ki ga je na položaj imenoval Trump. Ta je sodnika v objavi na Truth Social že v torek napadel kot pristranskega.

Trumpova vlada je odločitev o prepovedi dostopa v Belo hišo na sodišču utemeljevala z argumentom, da trije mediji objavljajo lažne informacije in da je njihovo preteklo poročanje vzbujalo pomisleke glede nacionalne varnosti.

A kot poroča CNN, je Kelly presodil, da argumenti vlade "ne ponujajo veliko v podporo njihovih trditev o interesih nacionalne varnosti". Ob tem pa je spomnil, da Trump, ko je napovedal prepoved vstopa v Belo hišo, ni omenjal nacionalnovarnostnih pomislekov, temveč se je osredotočil na domnevno pomanjkanje resničnosti in negativno poročanje omenjenih medijev.

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KOMENTARJI8

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Vera in Bog
24. 09. 2026 12.20
Trumo je kar je, ampak glede tega ima prav !
Odgovori
0 0
Vera in Bog
24. 09. 2026 12.18
Zapreti urednike, to je enako kot poveljnik v vojski !
Odgovori
0 0
Vera in Bog
24. 09. 2026 12.18
Mediji lažejo, kradejo in manipulirajo !
Odgovori
0 0
Vera in Bog
24. 09. 2026 12.17
laž !
Odgovori
0 0
brusilec
24. 09. 2026 11.33
klovn od človeka.. lepi mušter diktatorja v nastajanju... epsteinove liste bi moral preimonavt v Trumpove sezname..
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+2
3 1
Big M
24. 09. 2026 11.54
Se zdaj nise pokazo nobenih dokazov glede Trumpa na tem "seznamu"? Kje so ti dokazi ko vedno blebečeš?
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-3
0 3
Lark
24. 09. 2026 11.21
Sodnik ima prav. Kaj naj bodo na konferencah samo FOX ipd.? Pa ne pravim, da je CNN objektiven...
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+5
5 0
vlahov
24. 09. 2026 11.08
Mediji , sploh CNN , niso svobodni. rtv
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-3
1 4
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