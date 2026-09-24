Sodnik razveljavil odločitev Trumpa: medije mora spustiti v Belo hišo

V začasni odredbi je Kelly navedel, da je bil odvzem novinarskih akreditacij izveden brez "ustavno ustreznega postopka", poroča televizija CNN, ki je tudi objavila odločitev sodnika.

Splošno pravilo je, da morajo biti posamezniki obveščeni in imeti možnost, da se izrečejo, preden jim država odvzame ustavno zaščiten interes, je po poročanju CNN zapisal Kelly. Presodil je, da bi medijem brez izdaje začasne odredbe nastala nepopravljiva škoda in da je ponovna izdaja novinarskih akreditacij novinarjem medijev v interesu javnosti.

Odvetnik medijev Ted Boutrous je v odzivu dejal: "To je odločna sodba, ki potrjuje svobodo medijev, pravico do ustreznega pravnega postopka in vladavino prava. Zelo cenimo hitro ukrepanje sodišča." Bela hiša in ministrstvo za pravosodje se na odločitev sodnika še nista odzvala.

V petek je predsednik ZDA na svojem družbenem omrežju Truth Social medijskim hišam CNN, MS NOW in Politico prepovedal vstop v Belo hišo, ker da objavljajo lažne informacije o njem, njegovi vladi in ZDA. Kritiki v tem vidijo poskus zastraševanja in napad na svobodo medijev.