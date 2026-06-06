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Sodnik ustavil Trumpove ukrepe na področju zakonitih migracij

Washington, 06. 06. 2026 08.42 pred 1 uro 2 min branja 3

Avtor:
STA Ne.M.
Donald Trump

Ameriški zvezni sodnik John McConnell je v petek razveljavil vrsto omejitev, ki jih je vlada predsednika Donalda Trumpa uvedla v zvezi z zakonitim priseljevanjem v ZDA po lanskoletnem napadu na pripadnika nacionalne garde v Washingtonu, ki ga je izvedel priseljenec iz Afganistana, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Sodnik McConnell je odločil, da so bile omejitve pri obravnavanju prošenj za azil, delovna dovoljenja, dovoljenja za delo in bivanje (zelene karte) in državljanstvo priseljencev iz 39 afriških, azijskih, latinskoameriških in bližnjevzhodnih držav nezakonite.

Omejitve so bile uvedene po strelskem napadu 26. novembra lani, ki se je zgodil nedaleč od Bele hiše. Priseljenec iz Afganistana, ki je v domovini pomagal ameriškim vojakom, je streljal na dva pripadnika nacionalne garde in ubil gardistko.

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"Omejevalne politike vlade so življenja neštetih priseljencev, ki živijo v ZDA, pahnile v nedoločeno pravno praznino," je sklenil sodnik in dodal, da ti priseljenci niso storili ničesar, kar bi upravičevalo politiko vlade le zaradi kraja njihovega rojstva.

McConnell je dejal še, da njegova vloga ni to, da bi odločal o modrosti političnih odločitev vlade, temveč mora ugotoviti, ali so v skladu z zakonom.

Glavni pravnik ministrstva za domovinsko varnost ZDA James Percival pa je pričakovano kritiziral odločitev sodišča, ki jo je na omrežju X opredelil kot levičarsko in kot sabotažo v pravniški preobleki.

Trumpova politika proti priseljencem medtem še vedno razburja in povzroča proteste po ZDA, predvsem pred centri za pridržanje priseljencev, kjer tudi po najnovejših ugotovitvah notranje preiskave ministrstva za domovinsko varnost vladajo nečloveške razmere in zlorabe, navaja CNN.

Demokratski senator iz New Jerseyja Cory Booker je razmere pred dnevi primerjal s koncentracijskimi taborišči in jih označil za nacionalno sramoto. V ZDA je trenutno zaprtih 60.000 priseljencev, Trumpova vlada pa želi to število povečati na skoraj 100.000, še poroča CNN. Centre vodijo zasebna podjetja, ki za to prejemajo veliko denarja iz proračuna.

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KOMENTARJI3

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BUONcaffee
06. 06. 2026 09.16
Jeseni pa konec Trupove vladavine. Vsaka ztvar ima svoj začetek in konec.
Odgovori
+1
1 0
asdfghjklč
06. 06. 2026 09.15
Oranžni po mandatu (če ne bo prej kennedy 2) letel direkt v zapor.
Odgovori
+2
2 0
BUONcaffee
06. 06. 2026 09.20
Po mojem imaš prav.
Odgovori
+1
1 0
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