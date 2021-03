Začeli z izbiro porotnikov za proces proti obtožencu za smrt Georgea Floyda

Tožilstvo in obramba bi morala že v ponedeljek začeti z izbiro 12 porotnikov in dveh rezerv, vendar pa se je zapletlo okrog števila točk obtožnice. Derek Chauvin je obtožen nenaklepnega umora in uboja, tožilstvo pa je imelo še obtožnico naklepnega ali namernega uboja. Sodnik Cahill je to točko lani odstranil, tožilci pa so se pritožili, ker mislijo, da imajo z njo več možnosti za vsaj kakšno obsodbo.

Pred sodno dvorano v Minneapolisu se je tudi danes zbralo nekaj sto protestnikov, ki so zahtevali pravico za Georgea Floyda in obsodbo "morilskih policistov" , vendar je bilo le glasno, ne pa tudi nasilno.

Prizivno sodišče Minnesote je potem sodniku naročilo, naj ponovno razmisli o vrnitvi umaknjene točke obtožnice. Sodnik je razmislil in vztraja pri svojem ter čaka, če mu bo prizivno sodišče morda kaj ukazalo. Za zdaj odgovora ni in odločil se je, da ne bo čakal z začetkom procesa, pri katerem bodo samo za izbiro porotnikov potrebni najmanj trije tedni.

Sodnik Cahill je že prej zavrnil zahtevo obrambe, ki jo vodi odvetnik Eric Nelson, da se sojenje preseli drugam. Cahill je menil, da ga ni kraja v Minnesoti, kjer ne bi vedeli za dogodke lanskega maja in nepristransko poroto bo težko najti kjerkoli.

Ljudje so si ustvarili svoja mnenja, nekateri bodo še naprej podpirali policijo brez pomislekov, drugi bodo zahtevali posledice in obramba in tožilstvo bosta iz kroga potencialnih porotnikov izločevala tiste, na katere ne moreta računati.

Spomnimo

Sama izbira porote naj bi trajala najmanj tri tedne, potem pa še sojenje. Poleg Chauvina so sodelovanja pri umoru obtoženi še trije policisti, ki so bili 25. maja lani poleg, ko je Chauvin dušil osumljenca, vklenjenega in na tleh kar devet minut, dokler George Floydni izdihnil.

Tem policistom bodo sodili posebej in se bodo lahko izgovarjali, da so le ubogali navodila nadrejenega veterana Chauvina. 44-letnega Chauvina so lani aretirali, nato pa ga oktobra po plačilu milijona dolarjev varščine izpustili na prostost do konca sojenja.