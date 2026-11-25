Zoper začasnega izraelskega premierja tečejo trije sodni postopki. Tožilstvo mu v enem primeru očita, da je sklenil sporazum o vzajemnih ugodnostih z izdajateljem časopisa Yedioth Ahronoth. Časopis naj bi Netanjahuju zagotovil bolj pozitivno medijsko pokritost v zameno za sprejetje zakonodaje, ki bi oslabila njegovega glavnega tekmeca, brezplačni časopis Israel Hayom.

Po današnjem mnenju sodnikov jeruzalemskega sodišča te obtožbe ne predstavljajo kaznivega dejanja, zato niso prepričani, da obstaja podlaga za nadaljevanje postopka.

V drugem postopku mu tožilstvo očita, da je odobril nekatere odločitve, ki so vplivnemu delničarju telekomunikacijskega giganta Bezeq prinesle finančno korist. V zameno naj bi spletni portal Walla, ki je v lasti tega delničarja, ugodno poročal o izraelski vladi. Sodišče v tem primeru meni, da je verjetnost obsodbe majhna.