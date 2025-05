Sodniki ukinili vse Trumpove carine

Sodišče se s tem ni strinjalo in je ugotovilo, da je Trump prekoračil zakonska pooblastila. O tovrstnih carinah lahko odloča zgolj kongres, je ugotovilo in vladi ukazalo, naj vse doslej zbrane carine vrne.

Trumpa so zaradi carin doletele številne tožbe, sodišče za mednarodno trgovino s sedežem v New Yorku pa je odločalo o tožbi skupine petih majhnih podjetij.

"Njegove izredne razmere so plod njegove domišljije. Trgovinski primanjkljaji, ki vztrajajo že desetletja brez povzročanja gospodarske škode, niso izredne razmere," tožbo navaja televizija ABC.

Tožba je bila najprej vložena na Floridi, od koder jo je zvezni sodnik posredoval naprej sodišču za mednarodno trgovino.

Trumpova vlada se je na odločitev sodišča že pritožila. Bela hiša pa je bila v odzivu na sodbo kritična do sodnikov.

"Neizvoljeni sodniki ne morejo odločati o tem, kako pravilno obravnavati izredne razmere v državi. Predsednik Trump je obljubil, da bo Ameriko postavil na prvo mesto, vlada pa je zavezana, da bo uporabila vse vzvode izvršne oblasti za reševanje te krize in ponovno vzpostavitev ameriške veličine," se je odzval pomočnik tiskovne predstavnice Bele hiše Kush Desai.

Trump je za zdaj izgubil pomemben vzvod za izsiljevanje tujih držav. Pričakovati je sicer, da bo uporabil vse možnosti pritožb do vrhovnega sodišča ZDA, kjer računa na podporo konservativne večine.

Tožnike so pred sodiščem za mednarodno trgovino zagovarjali konservativni pravniki, saj so carine v popolnem nasprotju s konservativno doktrino proste svetovne trgovine brez ovir in v nasprotju s predsednikovim poseganjem v kongresna pooblastila.