'Sodoma in Gomora' na Slovenski 9: dogajanje v tajnem klubu hrvaške elite

Hrvaško pretresa ena najhujših korupcijskih afer v zgodovini, glavni akter pa je Dragan Kovačević , ki je donedavnega opravljal funkcijo direktorja javnega naftnega podjetja Janaf. Kovačević pa je vodil tudi tajni klub, v katerem so se srečevali ljudje iz vrha političnega in gospodarskega življenja. Tudi med karanteno, kar je povsem razburilo gostince.

Dogodek, ki je pritegnil pozornost hrvaški preiskovalnih organov, se je zgodil, ko je podjetnik Krešo PetekKovačeviću predal skoraj 270 tisoč evrov podkupnine v gotovini. To je sprožilo reakcijo hrvaškega urada za boj proti korupciji (USKOK). Ko je Kovačević izvedel, da sledi njegova aretacija, je v reko Savo odvrgel več mobilnih telefonov, vendar so jih preiskovalci našli in uspeli priti do nekaterih podatkov. V nekem avtu v Samoboru so našli milijon evrov, odpira pa se tudi vprašanje Kovačevićevih podjetij brez zaposlenih ter nakupa luksuzne vile v vrednosti osem milijonov evrov.

Informacije kapljajo v javnost: spregovorile nekatere priče

Svoje obiske v klubu na Slovenski 9, ki je v lasti Dragana Kovačevića, so doslej priznali aktualni predsednik Zoran Milanović, nekdanji predsednik Stjepan Mesić, ministri Oleg Butković, Josip Aladrović ter Tomislav Ćorić. Ministrstvo za obrambo je potrdilo, da je v tajni klub zahajal tudi načelnik generalštaba Robert Hranj. Tja naj bi ga povabil kar predsednik države.

Poleg potrjenih obiskov so po pisanju medijev, ki se sklicujejo na pričevanja (zanesljivih) virov, na naslovu bili še številni vplivni zagrebški politiki, nekdanji ministri, lastniki gradbenih podjetij, člani strankeMilana Bandića, HDZ ter HNS, znani igralci, umetniki, glasbeniki ter športni funkcionarji.

Prostore kluba je obiskoval tudi Jakov Kitarović, sporog nekdanje hrvaške predsednice Kolinde Grabar-Kitarović, ter podjetnik Krešo Petek, ki je po navedbah policije lani v klub prikorakal s skoraj dvema milijonoma kun (270 tisoč evrov), ki jih je pred prihodom dvignil v poslovalnici Privredna banke Zagreb. Kot smo že poročali, so bili številni izmed omenjenih tudi udeleženci zabav in sestankov, ki so potekali v času letošnje epidemije in karantene, in ko so bili lokali in restavracije v državi zaprti.

Jutarnji list je poskušal priklicati 20 omenjenih domnevnih obiskovalcev."Nimamo komentarjev," so se glasili odgovori. Sogovorniki časnika so povedali, da je šlo za večinoma moška druženja, da pa so včasih prišle tudi ženske. Stanovalci Slovenske ulice pripovedujejo, da se je tam dogajala "Sodoma in Gomora". "Prihajali so s taksiji. Prihajala so urejena dekleta, v ozkih minikrilih. Milanovića sem videl spomladi, prihajal je tudi Mesić. Povavljale so se različne sumljive ekipe. Točaj je bil tu vsak dan, brez izjeme, pa če se je kaj dogajalo ali ne. Ko pa smo bili videli dekleta iz Srbije, je bilo jasno, da bo ’akcija’. Včasih je trajalo do jutra," je za časnik povedal eden od stanovalcev iz ulice.

Druženja so bila po pričevanjih zelo intenzivna v času epidemije in po uničujočem marčevskem potresu. "Večkrat sem zaradi glasne glasbe odšla v spodnje nadstropje in prosila, da znižajo glasnost. Odgovorili so mi, da v kleti proslavljajo otroški rojstni dan."Nekateri so tudi večkrat klicali policijo, ki je sicer napravila zapisnik, vendar so se zabave nadaljevale.