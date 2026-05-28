Soglasje z molkom: afganistanski odlok, ki odpira vrata otroškim porokam

Odlok ureja predvsem razveze zakonskih zvez, tudi pri dekletih, ki so se poročile pred puberteto. Nov 5. člen tako določa: "Ko doseže puberteto, ima mladoletnik možnost razvezati zakonsko zvezo," ki jo je zanj sklenil starejši sorodnik. To v praksi pomeni, da je zakonska zveza otrok posredno priznana.
Odlok po poročanju The New York Times določa tudi, da če dekle ne nasprotuje dogovorjeni poroki, ko doseže puberteto, se to šteje za soglasje. Odrasle ženske in moški morajo po drugi strani pred poroko dati ustno soglasje oziroma privolitev.
Združeni narodi (ZN) opozarjajo, da takšna ureditev dejansko legitimizira otroške poroke in normalizira odsotnost jasnega soglasja mladoletnih deklet.
Čeprav odlok formalno omogoča razvezo v primeru nasilja ali slabega ravnanja, strokovnjaki opozarjajo, da je postopek za ženske zelo zapleten in odvisen od družine ter soglasja moža. Moški imajo v praksi še vedno precej večjo enostransko moč pri ločitvi.
Za dekleta, ki se poročijo mladoletna, je skoraj nemogoče dejansko sprožiti razvezo zaradi socialnih, finančnih in pravnih ovir. Fereshta Abbasi, raziskovalka za Afganistan pri Human Rights Watch, ob tem opozarja: "Kako si lahko dekle, ki je že štiri ali pet let poročeno z nasilnim možem, drzne iti na sodišče? Kako si lahko privošči iti na sodišče ali kako sploh ve, da lahko gre na sodišče?"
Talibanski predstavniki zavračajo obtožbe in poudarjajo, da nobeno dekle ne bi smelo biti prisiljeno v zakon. "Preden se lahko poroka zgodi, bi morala imeti možnost, da se sama odloči, izbere in da lastno odobritev," je za The New York Times dodal vladni tiskovni predstavnik.
Odlok iz leta 2021 naj bi sicer ščitil pravico odraslih žensk v Afganistanu do izbire pri poroki, vendar ta zaščita ne velja enako za mladoletna dekleta. Vladni predstavnik priznava, da so bile v praksi veljavne tudi poroke zelo mladih deklet, ki jih sklenejo družinski člani, kar naj bi novi odlok odpravljal.
Hkrati pa talibani ob sklicevanju na islamsko pravo kot soglasje za poroko pri dekletih razumejo tudi molk. "Zaroka je nekaj, zaradi česar se dekle lahko počuti sramežljivo ali nerodno in morda ne more odkrito povedati, da se strinja s poroko, zato se njen molk šteje za soglasje," je dejal predstavnik vlade.
Organizacije za človekove pravice opozarjajo, da je ta odlok le del širšega sistema omejitev žensk, navaja The New York Times. Dekleta po šestem razredu nimajo dostopa do izobraževanja, ženske so izključene iz številnih poklicev in javnega življenja, pogosto pa morajo biti v javnosti v spremstvu moškega sorodnika.
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