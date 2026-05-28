Soglasje z molkom: afganistanski odlok, ki odpira vrata otroškim porokam

Odlok ureja predvsem razveze zakonskih zvez, tudi pri dekletih, ki so se poročile pred puberteto. Nov 5. člen tako določa: "Ko doseže puberteto, ima mladoletnik možnost razvezati zakonsko zvezo," ki jo je zanj sklenil starejši sorodnik. To v praksi pomeni, da je zakonska zveza otrok posredno priznana.

Odlok po poročanju The New York Times določa tudi, da če dekle ne nasprotuje dogovorjeni poroki, ko doseže puberteto, se to šteje za soglasje. Odrasle ženske in moški morajo po drugi strani pred poroko dati ustno soglasje oziroma privolitev.

Združeni narodi (ZN) opozarjajo, da takšna ureditev dejansko legitimizira otroške poroke in normalizira odsotnost jasnega soglasja mladoletnih deklet.

Čeprav odlok formalno omogoča razvezo v primeru nasilja ali slabega ravnanja, strokovnjaki opozarjajo, da je postopek za ženske zelo zapleten in odvisen od družine ter soglasja moža. Moški imajo v praksi še vedno precej večjo enostransko moč pri ločitvi.

Za dekleta, ki se poročijo mladoletna, je skoraj nemogoče dejansko sprožiti razvezo zaradi socialnih, finančnih in pravnih ovir. Fereshta Abbasi, raziskovalka za Afganistan pri Human Rights Watch, ob tem opozarja: "Kako si lahko dekle, ki je že štiri ali pet let poročeno z nasilnim možem, drzne iti na sodišče? Kako si lahko privošči iti na sodišče ali kako sploh ve, da lahko gre na sodišče?"