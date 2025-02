Soglasnik 'r' je Trumpa v iPhonu spremenil v rasista

Navedbe iz posnetka so nato preverili tudi pri digitalnem oddelku Fox Newsa, kjer so potrdili, da se je v več poskusih enako zgodilo tudi njim. Opazili so, da je funkcija narekovanja glasu v besedilo res na kratko utripnila "Trump", ko je uporabnik izrekel besedo "rasist", preden se hitro spremenila nazaj v "rasist". tako kot v virusnem videu TikTok.

Zabeležili so tudi, da je funkcija pretvorbe glasu v besedilo napisala tudi besede, kot sta "reinhold" in "ti", ko je uporabnik rekel "rasist". V večini primerov pa je funkcija natančno zapisala "rasist".

Za pojasnila so se obrnili tudi na Apple. Tam so potrdili obstoj te težave. Zagotovili so, da jo ustrezno obravnavajo. "Zavedamo se težave z modelom za prepoznavanje govora, ki poganja programsko opremo za narekovanje, in uvajamo popravke," je dejal tiskovni predstavnik omenjenega podjetja.

Apple pojasnjuje, da lahko modeli za prepoznavanje govora, ki omogočajo narekovanje, začasno prikažejo besede z določenim fonetičnim prekrivanjem, preden pristanejo na pravilni besedi. Napaka vpliva tudi na druge besede s soglasnikom "r", ko jih narekujete, dodajajo.