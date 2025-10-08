Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Domnevni zalezovalki družine pogrešane Maddie na sodišču

London , 08. 10. 2025 17.41 | Posodobljeno pred 52 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
A.K.
Komentarji
1

V nadaljevanju sojenja obtoženima zalezovanja družine Madeleine McCann, ena od obtoženk še vedno trdi, da je pogrešana deklica. 24-letna Poljakinja in 61-letna Britanka zanikata obtožbe, da naj bi se večkrat pojavljali pred domom McCannovih in poskušali vzpostaviti stik s hčerko Amelie. Sodni proces razkriva pretresljive izpovedi staršev.

Izginotje male Madeleine McCann, ki je pri treh letih izginila med družinskimi počitnicami na Portugalskem leta 2007 je eden najodmevnejših primerov pogrešanih otrok. Vse do današnjega dne ostaja nerešen. Družina, ki jo je tragedija zaznamovala, pa se mora soočati še z dodatnimi ovirami. Kot poroča BBC, je danes potekalo nadaljevanje sojenja ženskama, obtoženima zalezovanja družine Madeleine McCann.

24-letna Julia Wandelt iz Lubina na jugozahodu Poljske, ki trdi, da je Maddie, in 61-letna Karen Spragg iz Caeraua v Cardiffu zanikata obtožbe o zalezovanju. Ženski naj bi se večkrat pojavili pred domom Madelininih staršev in ju celo napadli, v stik naj bi poskušali priti tudi z njuno hčerko Amelie.

Domnevni zalezovalki družine male Maddie
Domnevni zalezovalki družine male Maddie FOTO: AP

Wandeltova, ki je na sodišču večkrat zatrdila, da je njuna pogrešana hči, in Karen Spragg sta obtoženi zalezovanja Kate in Gerryja McCanna med junijem 2022 in februarjem letos. Wandeltova je McCannovo soočila z zahtevo po testu DNK, pri čemer sta obtoženi obtoženi, da sta 7. decembra lani poskušali v roke gospoda McCanna vsiliti pismo. Obe obtožbe zanikata.

Madeleinin oče Gerry McCann je na sodišču povedal, da je domnevni zalezovalki družine, ko sta se mu ti približali povedal: "Ti nisi Madeleine." Kate McCann, Madeleinina mati, je pričala že v sredo. Opisala je, da je, da je bil stik Wandeltove z njeno hčerko Amelie kaplja čez rob, zaradi česar je poklicala policijo. Kate McCann je nato opisovala svoj strah, ko sta zalezovalki pojavili pred njenim domom.

Madeleine McCann
Madeleine McCann FOTO: Profimedia

Na vprašanje, kaj ji je Wandeltova rekla, je odgovorila: 'Jaz sem tvoja hči, kliči me mama'. Prosila me je za test DNK. O Spraggovi pa je dejala, da je bila nekoliko bolj agresivna. Po njenih besedah naj bi poskušala vstopiti v njihovo hišo, dodala je, da se jepri tem počutila v stiski in da je občutila strah. Kot je še povedala, jo je obtožena nenehno klicala. Medtem, ko je Kate McCann razlagala, da je zavrnila njene zahteve, je Wandeltova začela jokati. Policija je sicer izključila možnost, da bi bila obtoženka Madeleine. 

Gerry McCann je na sodišču pojasnil, da niso nikoli verjeli, da je obtoženka Madeline, saj je policija po preiskavah na Poljskem prepričana, da je obtoženkina identiteta v resnici Julia Wandelt, kot je dodal, se ni nikoli spraševal, kaj če njena trditev drži.

Dodal je, da je vedel, da je obtoženka kontaktirala njegovo ženo in da je bila ona zelo vznemirjena in razdražena zaradi nenehnih klicev. Povedal je, da se je nekoč oglasil na telefon in rekel nekaj podobnega kot 'nisi Madeleine' in ji dal jasno vedeti, da so to neželeni klici.

Na vprašanje o vplivu na družino je McCann odgovoril: "Ne vemo, kaj se je zgodilo z Madeleine, ni dokazov, da je mrtva. Ko ljudje trdijo, da so vaša pogrešana hči, ki je niste videli že tako dolgo, vas to gane. Vendar pa škoduje iskanju Madeleine.

Dodal je, da so po incidentu postavili nadzorne kamere in da je dogodek obudil veliko groznih spominov na čas, ko so mediji taborili pred njihovo hišo. 

Madeleine McCann pogrešani otrok nadlegovanje sojenje McCannovi
Naslednji članek

Bobni vojne na Bližnjem vzhodu

Naslednji članek

Huda nesreča v bližini Slavonskega Broda: ena oseba umrla, še štiri poškodovane

  • Razvlažilnik
  • Puhalnik listja
  • Sesalnik
  • Plastična omara
  • Peč za kostanj
  • Radiator
  • Nadstrešek
  • Konvektor
  • Kamin
  • Set orodja
  • Regal
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
SEJBOBOL
08. 10. 2025 18.27
+1
Umo bolni ljudje .....
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1286