Domnevni zalezovalki družine pogrešane Maddie na sodišču

24-letna Julia Wandelt iz Lubina na jugozahodu Poljske, ki trdi, da je Maddie, in 61-letna Karen Spragg iz Caeraua v Cardiffu zanikata obtožbe o zalezovanju. Ženski naj bi se večkrat pojavili pred domom Madelininih staršev in ju celo napadli, v stik naj bi poskušali priti tudi z njuno hčerko Amelie.

Izginotje male Madeleine McCann , ki je pri treh letih izginila med družinskimi počitnicami na Portugalskem leta 2007 je eden najodmevnejših primerov pogrešanih otrok. Vse do današnjega dne ostaja nerešen. Družina, ki jo je tragedija zaznamovala, pa se mora soočati še z dodatnimi ovirami. Kot poroča BBC , je danes potekalo nadaljevanje sojenja ženskama, obtoženima zalezovanja družine Madeleine McCann.

Madeleinin oče Gerry McCann je na sodišču povedal, da je domnevni zalezovalki družine, ko sta se mu ti približali povedal: "Ti nisi Madeleine." Kate McCann, Madeleinina mati, je pričala že v sredo. Opisala je, da je, da je bil stik Wandeltove z njeno hčerko Amelie kaplja čez rob, zaradi česar je poklicala policijo. Kate McCann je nato opisovala svoj strah, ko sta zalezovalki pojavili pred njenim domom.

Wandeltova, ki je na sodišču večkrat zatrdila, da je njuna pogrešana hči, in Karen Spragg sta obtoženi zalezovanja Kate in Gerryja McCanna med junijem 2022 in februarjem letos. Wandeltova je McCannovo soočila z zahtevo po testu DNK, pri čemer sta obtoženi obtoženi, da sta 7. decembra lani poskušali v roke gospoda McCanna vsiliti pismo. Obe obtožbe zanikata.

Na vprašanje, kaj ji je Wandeltova rekla, je odgovorila: 'Jaz sem tvoja hči, kliči me mama'. Prosila me je za test DNK. O Spraggovi pa je dejala, da je bila nekoliko bolj agresivna. Po njenih besedah naj bi poskušala vstopiti v njihovo hišo, dodala je, da se jepri tem počutila v stiski in da je občutila strah. Kot je še povedala, jo je obtožena nenehno klicala. Medtem, ko je Kate McCann razlagala, da je zavrnila njene zahteve, je Wandeltova začela jokati. Policija je sicer izključila možnost, da bi bila obtoženka Madeleine.

Gerry McCann je na sodišču pojasnil, da niso nikoli verjeli, da je obtoženka Madeline, saj je policija po preiskavah na Poljskem prepričana, da je obtoženkina identiteta v resnici Julia Wandelt, kot je dodal, se ni nikoli spraševal, kaj če njena trditev drži.

Dodal je, da je vedel, da je obtoženka kontaktirala njegovo ženo in da je bila ona zelo vznemirjena in razdražena zaradi nenehnih klicev. Povedal je, da se je nekoč oglasil na telefon in rekel nekaj podobnega kot 'nisi Madeleine' in ji dal jasno vedeti, da so to neželeni klici.

Na vprašanje o vplivu na družino je McCann odgovoril: "Ne vemo, kaj se je zgodilo z Madeleine, ni dokazov, da je mrtva. Ko ljudje trdijo, da so vaša pogrešana hči, ki je niste videli že tako dolgo, vas to gane. Vendar pa škoduje iskanju Madeleine.

Dodal je, da so po incidentu postavili nadzorne kamere in da je dogodek obudil veliko groznih spominov na čas, ko so mediji taborili pred njihovo hišo.