Čustvena pričanja in posnetki 'prestrašenega moškega, ki je rotil za svoje življenje'

25. maja lani je 46-letni George Floyd vstopil v trgovino, kjer naj bi z domnevno ponarejenim bankovcem za 20 dolarjev kupil škatlico cigaret. Blagajničar je poklical policijo in že nekaj minut kasneje so pred trgovino prispeli policisti, Derek Chauvin, Thomas Lane, J. Alexander Kuengin Tou Thao. Nasilne aretacije Floyd ni preživel. Policist Chauvin mu je kar devet minut klečal na vratu, kljub temu da je Floyd ponavljal besede"ne morem dihati" – po posnetkih telesnih kamer policistov sodeč, vsaj 20-krat. In prav te njegove zadnje besede so postale geslo množičnih protestov proti policijskemu nasilju nad temnopoltimi Američani, ki so po njegovi smrti zajeli ZDA.

Chauvin in drugi trije policisti – Thomas Lane, J. Alexander Kuengin Tou Thao–so bili odpuščeni. Chauvin se je znašel na zatožni klopi zaradi nenaklepnega umora, preostalim trem bodo zaradi obtožb sodelovanja pri umoru in uboju sodili posebej.

Sojenje se je začelo pred nekaj dnevi, Floydova družina pa je pred začetkom organizirala spominsko slovesnost, na kateri je brat pokojne žrtve dejal, da si želijo pravice. "V mojem srcu je velika luknja, ki ne bo nikoli zakrpana. Potrebujemo pravico za Georgea. Potrebujemo obsodilno sodbo," pa je dejal njegov drugi brat Philonise Floyd.

Posnetki telesnih kamer najmočnejši dokazi tožilstva

Tretji dan sojenja je prinesel nove posnetke aretacije telesnih kamer drugih treh policistov ter posnetek telesne kamere Chauvina, ki prikazuje dogajanje pred aretacijo. Njegova kamera je namreč pred samo aretacijo padla na tla, poroča BBC. S posnetkov je razvidno, kako Floyd prosi prva dva policista, ki sta prispela na kraj, naj ga ne ustrelita, in jima dopoveduje, da ni "slab človek". Prav tako je jasno razvidno, da se Floyd aretaciji ni upiral, slišati je mogoče njegove besede policistoma, da "bo storil, kar mu bosta rekla". Nato sta ga poskušala spraviti v avtomobil, nakar je začel jokati ter jima poskušal dopovedati, da je klavstrofobičen. Nato sta prispela še druga dva policista, vključno z obtoženim Chauvinom, policisti so Floyda spravili na tla ob avtomobilu, Chauvin pa je pokleknil na njegov vratu.