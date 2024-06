Sojenje Gershkovichu za zaprtimi vrati, Washington zaskrbljen

In končno je napočil čas za njegovo sojenje, a kot je sporočilo moskovsko sodišče, se novinarji ne bodo smeli udeležiti ali poročati o obtožbah in sojenju, saj bo potekalo za zaprtimi vrati. To sicer ni presenetljivo, sojenja v Rusiji, ki so povezana z nacionalno varnostjo, so pogosto zaprta, v nekaterih primerih so bili tudi deli sodb izrečeni v popolni tajnosti. Najvišja zagrožena kazen za vohunjenje je 20 let.

Washington je zaskrbljen zaradi sojenja za zaprtimi vrati. "To nas skrbi. Poskušali se bomo udeležiti sojenja, vendar ne vemo, ali bo to mogoče," je dejal tiskovni predstavnik ameriškega zunanjega ministrstva Matthew Miller.

Ruska tajna služba FSB trdi, da je Gershkovich v času obiska delal za Cio, da bi zbral informacije o Uralvagonzavodu, ruskem proizvajalcu orožja, ki izdeluje bojne tanke in drugo orožje. A ameriško zunanje ministrstvo in Wall Street Journal zanikata, da sta ga tja poslala z nameni vohunjenja. "Evan Gershkovich se sooča z lažno in neutemeljno obtožbo," sta v objavi sporočila založnik in urednica. Potezo Rusije v smeri zaprtega sojenja sta sicer označila za povsem pričakovano, vendar sta kljub temu nad njo razočarana. "Evan je v ruskem zaporu preživel 441 dni, ker je preprosto opravljal svoje delo, on je novinar. Obrekovanje s strani ruskega režima je odvratno in temelji na premišljenih lažeh."