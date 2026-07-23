Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Sojenje Maduru naslednje leto, grozi mu dosmrtna zaporna kazen

Washington, 23. 07. 2026 10.06 pred 18 dnevi 2 min branja 28

Avtor:
N.V.
Maduro in njegova žena ob prihodu v New York

Sodnik je določil datum sojenja nekdanjemu venezuelskemu predsedniku Nicolasu Maduru in njegovi ženi Ciliji Flores, kjer se bosta soočila z obtožbami trgovine z drogami. Oba sta pridržana od začetka januarja, sojenje pa bo 1. junija 2027.

Nočni napad, v katerem so zajeli Madura, je ameriški predsednik Donald Trump označil za "kirurško operacijo kazenskega pregona" v okviru kazenskega postopka, ki je bil proti paru uveden pred šestimi leti.

Cilia Flores in Nicolas Maduro
Cilia Flores in Nicolas Maduro
FOTO: AP

Sodnik Alvin Hellerstein je po skupni zahtevi tožilstva in obrambe določil 1. junij 2027 kot datum začetka sojenja. Maduro sicer ves čas vztraja pri svoji nedolžnosti, sebe označuje za vojnega ujetnika, zajetje pa za ugrabitev, piše Deutsche Welle.

Obravnava je predvidena za 17. november, na kateri bodo obravnavali predloge obrambe, vključno z vprašanjem zakonitosti načina, kako sta bila Maduro in njegova žena zajeta in pripeljana v ZDA.

Grozi jima dosmrtna zaporna kazen

Ameriški tožilci Madura obtožujejo, da je uporabil moč venezuelske države za zaščito in spodbujanje nezakonitega tihotapljenja drog. Obtožen je tudi oblikovanja zavezništev z mamilarskimi karteli, s pomočjo katerih naj bi v ZDA pripeljali na tone kokaina. Če bosta spoznana za kriva, Maduru in Floresovi grozi možnost dosmrtne zaporne kazni.

Madurov odvetnik je povedal, da bo njegova ekipa izpodbijala obtožnico na podlagi načela suverene identitete. Če bi bil njihov ugovor uspešen, Maduru ne bi bilo treba nadaljevati sodnega postopka.

Preberi še Denar najprej v ameriške roke: Venezuelo iz Washingtona vodi Rubio?

Venezuela v rokah podpredsednice

Odkar je bil Maduro odstranjen z oblasti, Venezuelo vodi njegova nekdanja podpredsednica Delcy Rodriguez. Takoj po prevzemu oblasti je vzpostavila dvostranske odnose z ZDA, Washington pa je dejansko prevzel nadzor nad venezuelskim izvozom nafte.

V zameno za to so ZDA omilile sankcije proti naftni industriji države, medtem ko so tuja podjetja razširila projekte na področju nafte in plina.

nicolas maduro venezuela sojenje zda
24ur.com Sojenje Maradonovim zdravstvenim delavcem vnovič prestavljeno
24ur.com Na Floridi se začenja sojenje moškemu, za poskus atentata Trumpa med golfom
24ur.com Požigalcu z Rožnika pogojna zaporna kazen
Cekin.si Vlada podaljšuje vinjete za štiri mesece, z novim letom pa jih ponekod tudi odpravlja
24ur.com Parkirišča v Stožicah: sodbo bi lahko izrekli že do konca junija
24ur.com Pravni boj Blake in Justina se marca prihodnje leto seli na sodišče
24ur.com Vrhovno sodišče ZDA podaljšalo omejitve priseljevanja
Priporoča
  • vrtiljak sola 1
  • vrtiljak sola 2
  • vrtiljak sola 3
  • vrtiljak sola 4
  • vrtiljak sola 5
  • vrtiljak sola 6
  • vrtilka sola 7
  • vrtiljak sola 8
  • vrtiljak sola 9
  • vrtiljak sola 10
  • vrtiljak sola 11
KOMENTARJI28

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
zdravkob
23. 07. 2026 14.39
Če je šlo po pomoti, bodo dobili opravičilo in odškodnino. Majhen čoln, pravijo. Kot sem jaz videl so kar veliki čolno s po 4 izvenkrmnimi motorji, tako hitri, da jih noben ne ujame. Ne streljajo na ribiče.
Odgovori
+1
1 0
SpamEx
23. 07. 2026 12.06
Trump se požvižga na kakršnakoli pravila in zakone. 925 Odvetniki za državljanske pravice so v torek vložili zvezno tožbo proti vladi Združenih držav Amerike v imenu družin dveh moških iz majhne ribiške vasi v Trinidadu, ki sta bila 14. oktobra ubita v ameriškem vojaškem zračnem napadu na majhen čoln v Karibskem morju. V tožbi je navedeno, da sta bila napada nezakonita. »Tem premišljenim in namernim ubojem manjka nobena verjetna pravna utemeljitev,« je zapisano v tožbi. »Zato sta šla preprosto na umor, ki je bil odrejen na najvišjih vladnih ravneh in so ga ubogali vojaški častniki v hierarhiji poveljevanja.« Tožbo zaradi oktobrskega napada je bilo vloženo na zveznem okrožnem sodišču v Massachusettsu v skladu z admiralitetnim pravom, ki obravnava pomorske spore in kršitve, vložili pa sta jo Lenore Burnley, Chadova mati, in Sallycar Korasingh, Samaroojeva sestra. Tožba se sklicuje na Zakon o odškodninskih deliktih tujcev, ki tujim državljanom v določenih primerih dovoljuje tožbo na ameriških sodiščih, in na Zakon o smrti na odprtem morju.
Odgovori
+4
6 2
kovanec
23. 07. 2026 12.01
In kdo odloča o kazni?
Odgovori
+4
5 1
Da se mene pita..
23. 07. 2026 11.42
Česa je obdolžen ve samo oranžni 🤡
Odgovori
+2
5 3
SpamEx
23. 07. 2026 11.40
Bi bilo bolje če bi Iranci ugrabili Trupa in mu sodili na Iranskem sodišču po Iranskih zakonih.
Odgovori
+4
7 3
Vladimir Bog
23. 07. 2026 11.35
Ze to, da je onemogoceno komentiranje novega sveznja sankcij proti Rusiji, je zadosten dokaz v kaksni druzbi zivimo.
Odgovori
+6
7 1
SpamEx
23. 07. 2026 11.30
kakšno pravno osnovo ima to vse skupaj?
Odgovori
+3
4 1
hojladri123
23. 07. 2026 11.36
easy... na sojenju se bodo pojavile priče oz. dokazi kako je Maduro občeval z mladoletnicami, kako je preprodajal kokain itd. Že videno... Gadafi je bil na koncu enako očrnjen in tudi brez sojenja pospravljen s strani svojega ljudstva za katere je skozi celotno diktaturo najbolj skrbel.
Odgovori
+4
6 2
SpamEx
23. 07. 2026 11.39
kakšno pravno osnovo ima dejstvo da je bil ugrabljen in da mu sedaj sodijo na Ameriškem sodišču
Odgovori
+2
3 1
emilzapata
23. 07. 2026 11.26
rusija in Putin, vi ste nam poštenim in dobro mislečim ljudem zadnje upanje, zato vztrajajte do konca, zahodni imperializem ni spremeni svoje natire, samo dlako je zamenjal. V slovemskem jezku pbstaja kar nekaj zgodovinskih knjig, ki popisujejo svinjarije anglosasov po Afriki, Indiji, Kitajskim, tudi južna aamerika je bila deležna njihovih dobrot.
Odgovori
+5
6 1
Rudar
23. 07. 2026 11.27
A imaš še kakšne druge simptome? Vročina, zmedenost...
Odgovori
-3
4 7
bu?e24 1
23. 07. 2026 11.28
Mau je začeu odperat oči izvor useh vojen je v tel avivu
Odgovori
+1
2 1
kovanec
23. 07. 2026 12.12
Rudar pri tebi so močno vidni, tako da diagnoza ni vprašljiva.
Odgovori
-1
1 2
JanezOrban
23. 07. 2026 11.23
Izraelskemu predsedniku bodo tud sodli?
Odgovori
+6
8 2
SpamEx
23. 07. 2026 11.11
Kje je mednarodna skupnost?
Odgovori
+4
5 1
SpamEx
23. 07. 2026 11.10
Ugrabili so predsednika druge države ga odpeljali k sebi domov kjer mu sedaj sodijo. Kako gre to?
Odgovori
+5
6 1
manga
23. 07. 2026 11.09
Pučnikova ameriška demokracija.
Odgovori
-4
0 4
proofreader
23. 07. 2026 11.06
Kdaj pridejo po Putina?
Odgovori
+2
5 3
jank
23. 07. 2026 11.04
Po odhodu Trumpa se lahko zgodi in moralo bi se, da bi enako kazen dobili vsi, ki so imeli pomembno vlogo pri tej ameriški teroristični akciji.
Odgovori
+4
8 4
SpamEx
23. 07. 2026 11.03
krivosodje
Odgovori
+3
5 2
Vera in Bog
23. 07. 2026 11.02
Slovenci gas protestirat 🤣🤣🤣
Odgovori
-6
0 6
SpamEx
23. 07. 2026 11.03
a ti si pa borec proti svobodi?
Odgovori
+4
5 1
Rookoko
23. 07. 2026 11.02
Kako lahko svet dopušča, kar počnejo ZDA??? Če je komu potrebno soditi je to predsedniku ZDA in Izraela!
Odgovori
+9
11 2
SpamEx
23. 07. 2026 11.05
Se strinjam
Odgovori
+6
7 1
Kranjski domoljub
23. 07. 2026 10.40
Kako jih ni sramota v tej gnili ameriki
Odgovori
+6
9 3
bibaleze
Portal
Pri 14 letih je živela na ulici, danes jo občuduje ves svet
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
zadovoljna
Portal
Med njima je kar 48 let razlike: Richard Gere in mlada soigralka ujeta v prisrčnih trenutkih
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Dnevni horoskop: Strelci so odprti za spremembe, rake čaka sprostitev
Dnevni horoskop: Strelci so odprti za spremembe, rake čaka sprostitev
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
vizita
Portal
Največjo škodo si delate s tem
Znate izbrati pravo meso?
Znate izbrati pravo meso?
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
cekin
Portal
Zakaj Švedi znova pozivajo, naj prebivalci hranijo gotovino doma?
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
moskisvet
Portal
Urška Klakočar Zupančič odločno o govoricah o razhodu
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
dominvrt
Portal
Plevel med tlakovci vas ne bo več jezil: pomagajo vam stvari, ki jih imate v kuhinji
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
okusno
Portal
Po 50. letu telo potrebuje več beljakovin: 7 okusnih receptov za vsak dan
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Natalija Bratkovič razkrila, kaj je po 40. letu črtala z jedilnika
Natalija Bratkovič razkrila, kaj je po 40. letu črtala z jedilnika
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
voyo
Portal
Hudičev odvetnik
Sommerdahlovi umori
Sommerdahlovi umori
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897