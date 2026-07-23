Sojenje Maduru naslednje leto, grozi mu dosmrtna zaporna kazen

Nočni napad, v katerem so zajeli Madura, je ameriški predsednik Donald Trump označil za "kirurško operacijo kazenskega pregona" v okviru kazenskega postopka, ki je bil proti paru uveden pred šestimi leti.

Cilia Flores in Nicolas Maduro FOTO: AP

Sodnik Alvin Hellerstein je po skupni zahtevi tožilstva in obrambe določil 1. junij 2027 kot datum začetka sojenja. Maduro sicer ves čas vztraja pri svoji nedolžnosti, sebe označuje za vojnega ujetnika, zajetje pa za ugrabitev, piše Deutsche Welle. Obravnava je predvidena za 17. november, na kateri bodo obravnavali predloge obrambe, vključno z vprašanjem zakonitosti načina, kako sta bila Maduro in njegova žena zajeta in pripeljana v ZDA.

Grozi jima dosmrtna zaporna kazen

Ameriški tožilci Madura obtožujejo, da je uporabil moč venezuelske države za zaščito in spodbujanje nezakonitega tihotapljenja drog. Obtožen je tudi oblikovanja zavezništev z mamilarskimi karteli, s pomočjo katerih naj bi v ZDA pripeljali na tone kokaina. Če bosta spoznana za kriva, Maduru in Floresovi grozi možnost dosmrtne zaporne kazni. Madurov odvetnik je povedal, da bo njegova ekipa izpodbijala obtožnico na podlagi načela suverene identitete. Če bi bil njihov ugovor uspešen, Maduru ne bi bilo treba nadaljevati sodnega postopka.

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