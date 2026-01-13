Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Sojenje 'troglavi mafiji': 62 oseb obsojenih na zapor

Milano, 13. 01. 2026 13.13 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
STA
Italijanska policija

Sodnik v Milanu je v odmevnem procesu zaradi domnevnega zavezništva več mafijskih organizacij v severni Italiji 62 ljudi obsodil na zaporne kazni. Za zapahi bodo zaradi sodelovanja pri prometu z drogami in finančnih kaznivih dejanj presedeli do 16 let. Skupaj kazni znašajo okoli 500 let zapora.

Najvišjo kazen, 16 let zapora, je sodnik izrekel enemu od vodilnih članov kalabrijske mafije 'Ndrangheta. Izrek sodbe je potekal v sodni dvorani v milanskem zaporu Opera, kjer so zaradi groženj s smrtjo proti tožilcem močno poostrili varnostne ukrepe.

Postopek je izšel iz preiskave pod nazivom Hidra, ki se je osredotočila na sodelovanje južnoitalijanskih mafijskih organizacij Cosa Nostra, 'Ndrangheta in Camorra v deželi Lombardija na severu Italije. Po vzoru večglave, kači podobne pošasti iz grške mitologije preiskovalci v tem primeru govorijo o "troglavi mafiji".

V severni Italiji naj bi člani treh mafijskih organizacij z juga Italije skupaj opravljali kriminalne posle, kar mediji opisujejo kot lombardijski mafijski sistem. V gospodarstvo najbogatejše italijanske dežele so se infiltrirali prek nepremičninskih poslov, nadzora nad gradbenimi projekti ali vlaganj v restavracije in druga podjetja z velikim pretokom denarja.

Italijanska policija.
Italijanska policija.
FOTO: Shutterstock

Po navedbah tožilstva so se tri mafijske organizacije dogovorile za sodelovanje v zavezništvu, v katerem so izvajale vrsto kaznivih dejanj, od izsiljevanja in prometa s prepovedanimi drogami do pranja denarja in zlorabe italijanskega sistema davčnih olajšav superbonus za energetsko učinkovita gradbena dela.

Sojenje je razkrilo tudi povezave med operacijami v Lombardiji in sicilskim klanom nekdanjega mafijskega šefa Mattea Messine Denara, ki je umrl leta 2023 po 30 letih na begu.

V primeru Hidra, v katerem se je sojenje začelo maja lani, je bilo skupno obtoženih 145 ljudi. Za 45 obtožencev proces še ni zaključen. Preostalih 38 obtožencev je bilo oproščenih, so dosegli dogovor s sodiščem ali pa so bili oproščeni že v predhodnem postopku, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

mafija italija sojenje

Poledica ustavila promet na nekaterih evropskih letališčih

  • katalog
  • kamin
  • kamera
  • rastlinjak
  • kopalnica
  • generator
  • verige
  • kovček
  • omare
  • regal
  • radiator
  • sesalnik
  • dereze
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ledr
13. 01. 2026 14.16
Pri nas bi bili vsi oproščeni. Ali bi zadeva zastarala ali pa bi izločili ključne dokaze ker ziher niso bili kao pridobljeni zakonito.
Odgovori
0 0
Justice4all
13. 01. 2026 13.40
Haha,odkar pomnem,potekajo sojenja mafijcem in hvalisanje kako so mafijo obglavili....Ni videti...Vsakič pridejo novi liki,kateri so veseli odstranitve konkurence....
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
'Čudežna dojenčica' umrla pri 25 letih
Med porodom sem poslušala valove – moč hipnoze pri porodu
Med porodom sem poslušala valove – moč hipnoze pri porodu
Škandal še vedno odmeva
Škandal še vedno odmeva
7 zimskih napak pri oblačenju otrok in kako jih preprečiti
7 zimskih napak pri oblačenju otrok in kako jih preprečiti
zadovoljna
Portal
Lopezova v 'goli' obleki, ki je še dolgo ne bomo pozabili
Za obleko so porabili več kot 400 ur ročnega dela
Za obleko so porabili več kot 400 ur ročnega dela
Frizura, ki je razvnela internet
Frizura, ki je razvnela internet
Torba, ki bo hit leta 2026
Torba, ki bo hit leta 2026
vizita
Portal
Zahrbtna bolezen, ki spreminja osebnost, ne le spomin
Zvezdnica serije Seks v mestu spregovorila brez zadržkov
Zvezdnica serije Seks v mestu spregovorila brez zadržkov
Vaša kri lahko pove več o staranju, kot si mislite
Vaša kri lahko pove več o staranju, kot si mislite
Že nežna vadba za moč danes lahko reši tvojo gibljivost v prihodnosti
Že nežna vadba za moč danes lahko reši tvojo gibljivost v prihodnosti
cekin
Portal
Kaj je INR račun?
Tadej Pišek šaljivo: 800 evrov za ljubljansko garsonjero
Tadej Pišek šaljivo: 800 evrov za ljubljansko garsonjero
Cene v Dolomitih pred olimpijskimi igrami poletele v nebo
Cene v Dolomitih pred olimpijskimi igrami poletele v nebo
Preživite januar brez stresa: spremenite navade in prihranite
Preživite januar brez stresa: spremenite navade in prihranite
moskisvet
Portal
Nevarna igra z razliko v letih: Igralka razkriva temno plat ljubezni
Gmail bo odslej več kot samo elektronski nabiralnik
Gmail bo odslej več kot samo elektronski nabiralnik
5 živil, ki razstrupljajo telo
5 živil, ki razstrupljajo telo
Kako je postal najbogatejši človek na svetu?
Kako je postal najbogatejši človek na svetu?
dominvrt
Portal
Trik, s katerim enostavno očistite vodni kamen na glavi tuša
10 rož za srečo, ki lahko popestrijo vaš dom v letu 2026
10 rož za srečo, ki lahko popestrijo vaš dom v letu 2026
Božičnega drevesa po praznikih ne odlagajte med odpadke
Božičnega drevesa po praznikih ne odlagajte med odpadke
Neverjetna prenova, ki vas bo navdušila
Neverjetna prenova, ki vas bo navdušila
okusno
Portal
Sladica, ki jo boste pripravili v rekordno kratkem času
Nizkokalorično živilo, ki popestri zimski jedilnik
Nizkokalorično živilo, ki popestri zimski jedilnik
Stara sladica iz petih sestavin, ki jo obožujejo vsi
Stara sladica iz petih sestavin, ki jo obožujejo vsi
Hitra jed za ljubitelje testenin in juh
Hitra jed za ljubitelje testenin in juh
voyo
Portal
Fargo
Čas smrti
Čas smrti
Jutranja ptica
Jutranja ptica
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1450