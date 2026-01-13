Sojenje 'troglavi mafiji': 62 oseb obsojenih na zapor

Najvišjo kazen, 16 let zapora, je sodnik izrekel enemu od vodilnih članov kalabrijske mafije 'Ndrangheta. Izrek sodbe je potekal v sodni dvorani v milanskem zaporu Opera, kjer so zaradi groženj s smrtjo proti tožilcem močno poostrili varnostne ukrepe.
Postopek je izšel iz preiskave pod nazivom Hidra, ki se je osredotočila na sodelovanje južnoitalijanskih mafijskih organizacij Cosa Nostra, 'Ndrangheta in Camorra v deželi Lombardija na severu Italije. Po vzoru večglave, kači podobne pošasti iz grške mitologije preiskovalci v tem primeru govorijo o "troglavi mafiji".
V severni Italiji naj bi člani treh mafijskih organizacij z juga Italije skupaj opravljali kriminalne posle, kar mediji opisujejo kot lombardijski mafijski sistem. V gospodarstvo najbogatejše italijanske dežele so se infiltrirali prek nepremičninskih poslov, nadzora nad gradbenimi projekti ali vlaganj v restavracije in druga podjetja z velikim pretokom denarja.
Po navedbah tožilstva so se tri mafijske organizacije dogovorile za sodelovanje v zavezništvu, v katerem so izvajale vrsto kaznivih dejanj, od izsiljevanja in prometa s prepovedanimi drogami do pranja denarja in zlorabe italijanskega sistema davčnih olajšav superbonus za energetsko učinkovita gradbena dela.
Sojenje je razkrilo tudi povezave med operacijami v Lombardiji in sicilskim klanom nekdanjega mafijskega šefa Mattea Messine Denara, ki je umrl leta 2023 po 30 letih na begu.
V primeru Hidra, v katerem se je sojenje začelo maja lani, je bilo skupno obtoženih 145 ljudi. Za 45 obtožencev proces še ni zaključen. Preostalih 38 obtožencev je bilo oproščenih, so dosegli dogovor s sodiščem ali pa so bili oproščeni že v predhodnem postopku, poroča nemška tiskovna agencija dpa.
