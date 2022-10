Sojenje medicinski sestri: 17 dojenčkov zastrupila z inzulinom

V času, ko je bila medicinska sestra Lucy Letby zaposlena v manchesterski bolnišnici Chester, se je opazno povišalo število umrlih dojenčkov kmalu po rojstvu. "Pred januarjem leta 2015 je bila umrljivost novorojenčkov primerljiva s statistiko drugih porodnišnic, v naslednjih 18 mesecih pa se je število resnih zdravstvenih zapletov in umrlih dojenčkov opazno povišalo," je povedal tožilec Nick Johnson.

Bolnišnični svetovalci, ki so opazili porast, so ugotovili, da je na delu zastrupljevalec. A vzroka poslabšanja stanja novorojenčkov jim sprva dalj čas ni uspelo ugotoviti. Novorojenčki, ki se jim je stanje nepričakovano poslabšali se niso odzivali na zdravljenje, nekateri so si po nenadnem poslabšanju opomogli, sedem jih je umrlo. "Nekateri se na oživljanje sploh niso odzivali, čeprav je bilo ustrezno in pravočasno, drugi pa so si, kar naenkrat opomogli," je opisoval Johnson. Bolnišnični svetovalci so na pomoč po ugotovitvah poklicali tudi policiste, ki so prišli na sled skupnemu imenovalcu vseh zastrupitev - prisotnosti sestre Lucy.

Nadaljnja policijska preiskava je pokazala, da je medicinska sestra med poletjema leta 2015 in 2016 na oddelku za novorojenčke več otrok zastrupila z inzulinom, nekaterim je v žile vbrizgala zrak, druge je nahranila s preveliko količino mleka. "Edini razumni zaključek je, da je bila zastrupitev zaradi številčnosti namerna," so tudi ugotovili policisti. Podrobneje so preiskali zastrupitev dveh dojenčkov, oba sta bila zastrupljena le nekaj dni po rojstvu, dokazi pa pričajo, da je bila zastrupitev načrtna.

"Število ljudi, ki bi bili lahko odgovorni za zastrupitev obeh otrok, je zelo omejeno. Lucy Letby je bila na dolžnosti v času obeh, domnevamo, da ju je zastrupila ona," je povedal Johnson.

V podporo svojim trditvam je tožilec poroti predstavil tabelo delovnega časa medicinskih sester na oddelku za novorojenčke, ki prikazuje prisotnost Lucy na delu v času zdravstvenih poslabšanj. "Veliko teh se je zgodilo v času nočnih izmene. A ko so Lucy prestavili na dopoldanski delovni čas, so se skupaj z njo v svetel del dneva prestavile tudi smrti in poslabšanja," je opisoval.

Obtožena je sedmih umorov in desetih poskusov umorov novorojenčkov, sojenje pa bo trajalo še vsaj šest mesecev.