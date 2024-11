Sojenje mladeniču za strelski pohod v Srbiji: 'Hočem najstrožjo kazen'

Sojenje mladeniču, ki je bil v času napada star 20 let, poteka na sodišču v Beogradu in končuje danes. Izrek sodbe je predviden za 12. december ob 10. uri, poroča srbska javna radiotelevizija RTS.

Obtoženi je krivdo priznal že konec julija na predobravnavnem naroku in nato ob začetku sojenja konec avgusta, ko je napovedal, da bo odgovarjal samo na vprašanja svojega odvetnika.

Danes je priznanje krivde ponovil in prosil sodnika, da dopolni svojo obrambo, kar mu je sodišče tudi dopustilo.

"Prosim vas, ne sprašujte me o motivu, ker motiva ni. Ni motiva, da umre toliko mladih ljudi. Vse življenje sem igral, delal žrtev iz sebe, si domišljal, da me nihče nima rad, da me vsi sovražijo, ti mladi ljudje pa so mi hoteli pomagati ... Jaz sem odgovoren in sem edini kriv," je dejal na sodišču.

Nato je izrazil sožalje svojcem ubitih. "Moja usoda je v vaših rokah, hočem najstrožjo kazen ... Zavedam se, da sem mrtev," je dodal.

Oče ne ve, kje je sin dobil orožje

Njegov oče je medtem obtožen nezakonitega posedovanja orožja, streliva in eksplozivnih sredstev. Krivdo je ob začetku sojenja zavrnil in zatrdil, da ne ve, kje je sin dobil orožje. Da je oče nedolžen, je že avgusta vztrajal tudi obtoženi mladenič.

Državni tožilec je danes v sklepnem govoru navedel, da je tožilstvo nedvoumno in jasno dokazalo navedbe iz obtožnice proti obema obtoženima.

Za mladeniča je zahteval najvišjo možno kazen, 20 let zapora, brez upoštevanja olajševalnih okoliščin. 20 let zapora je zahteval tudi za očeta, ker da je storil očitana kazniva dejanja in ker gre "za nesporno večjo količino orožja in za orožje, ki ga državljani ne morejo kupiti".