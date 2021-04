Sojenje policistu, ki je ubil Floyda: pred odločitvijo porote močno poostrili varnost

Medtem ko Američani čakajo na odločitev, ki bo odmevala po vsej državi, je sodišče v Minneapolisu obdano z varnostnimi ovirami, policijska prisotnost je močno okrepljena, ulice varuje nacionalna garda. Če bi Chauvina spoznali za nedolžnega, bi v mestih, kot so Minneapolis, Chicago in Portland, kjer so že potekali protesti proti policijskemu nasilju, ti zagotovo eskalirali.

Na sojenju nekdanjemu policistu Dereku Chauvinu , ki je obtožen, da je maja lani ubil temnopoltega Georgea Floyda , so danes na vrsti sklepni nagovori tožilstva in obrambe. Ko bodo zaključeni, bo šla porota v izolacijo do sprejema odločitve o krivdi ali nedolžnosti. Če se ji ne bo uspelo poenotiti, bo primer razveljavljen, tožilci pa bodo imeli možnost, da vložijo novo obtožnico.

V Washingtonu so policijske enote od danes pa do nadaljnjega organizirane v 12-urne izmene. Policisti v Atlanti so sporočili, da so v pripravljenosti, da "hitro reagirajo". Svojo prisotnost na ulicah so okrepili tudi policisti v Chicagu, župan New Yorka Bill de Blasio pa je sporočil, da se mesto pripravlja na različne proteste, ki pa bodo seveda odvisni od tega, kako bo odločila porota.

Melvin Carter, župan mesta St. Paul v Minnesoti je za CNNpovedal, da so do zdaj videli veliko miroljubnih protestov, pa tudi ljudi, ki so prišli tja z namenom, da naredijo škodo. "Sprejemamo ogromno varnostnih ukrepov. Naša policijska uprava tesno sodeluje z drugimi oddelki pregona v metropolitanskem območju in v zvezni državi," je dejal in dodal, da so preventivno aktivirali tudi nacionalno gardo Minnesote. Njegova največja skrb je "zagotoviti, da vsi v naši skupnosti vedo, da je v našem pravosodnem sistemu pravica zanje,"je še dodal. "Vsi smo priče, vsi vemo, kaj smo videli, in nič, kar se je zgodilo na sojenju, tega ne bo spremenilo," je še dejal Carter. "In ko ves svet to jasno vidi, to sojenje v določenem trenutku postane tudi preizkus našega kazenskopravnega sistema, našega sodnega sistema."

Benjamin Crump, odvetnik za civilno pravo, ki zastopa družino Floyd, pa tudi družino Daunteja Wrighta, je povedal, da bi obsodba Chauvina predstavljala precedens v ZDA. "Rezultat, za katerega molimo, je, da bi bil Derek Chauvin kaznovan za umor Georgea Floyda, ker verjamemo, da bi bil to precedens," je dejal za ABC. "Amerika bi naposled le izpolnila svoje obljube o svobodi in pravičnosti za vse. To pomeni za vse – temnopolte, Latinoameričane, vse ... "