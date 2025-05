Nespametna vandala sečnjo znamenitega drevesa še posnela

Po več kot letu in pol se preiskava dogodka še vedno nadaljuje, tokrat pa so na sodišču predvajali tudi videoposnetek, ki naj bi prikazoval zadnje trenutke, preden je slavno drevo Sycamore Gap ob zvoku motorne žage padlo na tla.

Glavna osumljenca sta 39-letni gradbeni delavec Daniel Graham in 32-letni mehanik Adam Carruthers. Oba vpletenost zanikata.

Videoposnetek nočne sečnje drevesa so našli na telefonu 39-letnika. Na sodišču so ga predvajali dvakrat, prvič neobdelanega, drugič pa v izboljšani črno-beli različici. Primerjali so ga z dejanskim stanjem kmalu po tem, ko so ugotovili, da je drevo posekano.