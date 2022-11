Sojenje razkrilo 'deželo mrtvih duš', kjer vlada mafija, lačna denarja EU

Več deset sicilijanskih mafijcev in njihovih sostorilcev so v prelomnem sojenju spoznali za krive, saj naj bi EU ogoljufali za več milijonov evrov. Preiskava in sojenje naj bi tudi tožilce v drugih regijah in državah spodbudila k izvedbi lastnih preiskav, je povedal tožilec Maurizio De Lucia.

Leto in pol trajajoče sojenje 101 obtoženemu na sodišču v Messini na Siciliji se je končalo v torek zgodaj, pri čemer so 91 obtoženih obsodili na skupno 660 let zapora za različne zločine, med drugim goljufijo, lažne izjave, izsiljevanje, ustvarjanje lažnih podjetij za nezakonito pridobitev in trgovanje z mamili. Dva izmed vodij tolpe bosta v zaporu preživela 30 let in 23 let. Po poročanju medijev, je branje sodb in kazni trajalo več kot eno uro.

Italija se sicer že dolgo spopada s korupcijo in sojenje bi lahko vzbudilo pomisleke glede 191,5 milijard evrov, ki naj bi jih Italija prejela iz sklada EU za gospodarsko okrevanje po pandemiji. Toda uspešen pregon in obsodbe bi lahko poudarila tudi sposobnost države pri zatiranju kriminala.

Sojenje je prvič razkrilo sistem goljufij, v katerih se je najmanj pet milijonov evrov iz kmetijskih skladov EU steklo v blagajne dveh mafijskih klanov s sedežem v gorovju Nebrodi in njihovih sodelavcev, med katerimi so bili računovodje, politiki in vladni uslužbenci. "Sojenje je pokazalo, da obstaja sodobna mafija, ki se je od izsiljevanja in mamil preusmerila k bolj sofisticiranim oblikam pridobivanja denarja, tako da z goljufijami pridobiva javna sredstva, namenjena razvoju Sicilije," je povedal tožilec Maurizio De Lucia. Leta 2020 je po štiriletni preiskavi približno 1000 policistov vdrlo v domove več deset domnevnih članov mafije, znanih pod vzdevki Blondie, Banger in Vito Corleone (po liku Marlona Branda v filmu Boter). Oba klana sta se v osemdesetih in devetdesetih letih prejšnjega stoletja spopadla za zemljo, v spopadih pa je umrlo več kot 40 ljudi. Pozneje pa sta klana strnila vrste in si skupaj prizadevala za goljufanje EU. S podkupovanjem lokalnih uradnikov so izvedeli za zemljišča, kjer lastniki še niso zahtevali sredstev EU, in si ta zemljišča prilastili, in sicer tako, da so grozili lastnikom ali so napisali ponarejene najemne pogodbe, je pojasnil tožilec De Lucia. Pogosto se sploh niso trudili obdelovati zemlje in so za financiranje zaprosili tudi za zemljišča, ki niso bila kmetijska, ali zemljišča, ki niso bila njihova, med drugim tudi za parcelo v lasti katoliške cerkve in parcelo, ki jo je ameriška mornarica uporabljala za satelitske komunikacije.

icon-expand Mafija naj bi EU ogoljufala za več milijonov evrov. FOTO: Shutterstock