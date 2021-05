Sojenje trem policistom, vpletenim v smrt Floyda, odloženo do 2022

Thomas Lane , J. Alexander Kueng in Tou Thao so obtoženi pomoči oziroma sodelovanja pri uboju ter spodbujanja k zloglasnemu umoru Georgea Floyda . Soditi bi jim morali 23. avgusta, a se je sodnik Peter Cahill odločil proces nekoliko zamakniti.

Štirje policisti so maja lani sodelovali pri uboju temnopoltega Georgea Floyda, zaradi katerega je bil na državnem sodišču že obsojen glavni storilec Chauvin. Državni sodni proces njegove tri kolege še čaka. Vsi štirje se soočajo tudi z obtožbami, da naj bi kršili državljanske pravice Floyda med njegovo aretacijo 25. maja 2020. Njegova smrt je povzročila silovite proteste proti policijskemu nasilju v ZDA, kasneje pa so se protesti razširili tudi na simbole rasizma v ZDA.

Slednjega je 12-članska porota sicer že soglasno spoznala za krivega umora. Grozi mu 40 let zaporne kazni, a je pred dobrim tednom zahteval vnovično sojenje – zdajšnje naj bi, kot trdi njegov odvetnik, potekalo v znamenju številnih napak tožilstva in sodišča, zaradi medijske pozornosti pa naj bi bil tudi prikrajšan za pravično sojenje.

Kot poročajo tuji mediji, naj bi poznejši datum izbral zaradi drugega postopka zoper prvoobtoženega Dereka Chauvina , ki sočasno poteka pred zveznimi organi. Po poročanju agencije Associated Press je sodnik dejal, da se mu je zaradi celotnega dogajanja okoli primera in pritiskov javnosti v zvezi s sojenjem zdelo, da je treba zagotoviti nekaj distance med sojenjem trem nekdanjim policistom in Chauvinom.

Obtožnico proti nekdanjim policistom je minuli petek v Minneapolisu potrdila tudi zvezna velika porota. Sklenila je, da so štirje nekdanji policisti ob aretaciji lani maja kršili Floydove ustavne pravice.

Chauvin mu je zanikal pravico do prostosti pred nerazumno aretacijo in nerazumno policijsko silo. Thao in Kueng sta obtožena, da nista posredovala, ko je Chauvin več kot devet minut s kolenom na vrat pritiskal ležečemu Floydu. Skupaj s četrtim nekdanjim policistom Lanom pa so vsi trije obtoženi še zavrnitve zdravstvene pomoči.

"Obtoženi so se zavedali, da Floyd potrebuje zdravniško pomoč, kar so zavestno zavrnili," piše v obtožnici.