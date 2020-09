Bodo štirim policistom, odgovornim za smrt Georgea Floyda, sodili skupaj?

V Minneapolisu je potekalo zaslišanje štirih policistov, ki so obtoženi umora oziroma sodelovanja pri umoru 46-letnega temnopoltega Georgea Floyda. Njegova smrt je sprožila proteste proti policijskemu nasilju in nemire po vsej državi. Sodnik Peter Cahill je iz postopka izločil štiri tožilce, ki so se pogovarjali z mrliškim oglednikom brez prisotnosti odvetniške ekipe, razmišlja pa tudi o anonimni poroti zaradi odmevnosti primera.

icon-expand Skica sojenja: Derek Chauvin in njegov odvetnik Eric Nelson FOTO: AP

V okrožju Hennepin v Minneapolisu so se na sodišču prvič skupaj pojavili policisti, ki so obtoženi sodelovanja pri umoru oziroma umora temnopoltega Georgea Floyda. Sodnik Peter Cahillje iz postopka izločil tožilca Mika Freemanain še tri njemu podrejene tožilce, saj so se pogovarjali z mrliškim oglednikom brez prisotnosti nasprotne strani, torej odvetnikov policistov. Njihovo potezo je označil za površno, dejal pa je, da bodo lahko v procesu še vedno sodelovali kot priče. Državni tožilec Keith Ellison, ki je pri primeru glavni, je sodnika prosil, naj premisli. Dva od tožilcev, ki jima je Cahill pokazal vrata, sta prejšnje leto uspešno zaključila primer nekdanjega policista Mohameda Noora, ki je ubil neoboroženo 40-letno Avstralko Justine Ruszcyk(ta je poklicala policijo in prijavila spolni napad).

Spomnimo, Floyd je umrl 25. maja, potem ko je ob aretaciji policist Derek Chauvins kolenom klečal na njegovem vratu okoli devet minut. Pridržali so ga, ker je domnevno uporabil ponarejen bankovec za 20 dolarjev v bližnji trgovini. Chauvin in drugi trije policisti – Thomas Lane, J. Alexander Kuengin Tou Thao –so bili odpuščeni. Medtem ko prvega bremenijo umora, so ostali trije obtoženi sodelovanja in pomoči. Njihovi odvetniki nasprotujejo skupnemu sojenju, prav tako pa želijo, da se sojenje prestavi zunaj okrožja, saj menijo, da je publiciteta pred začetkom procesa vplivala na vse potencialne porotnike. Sodnik o tem še ni odločil, je pa dejal, da v ZDA ni okrožja ali zvezne države, ki ne bi slišala za Floydov umor.

icon-expand Derek Chauvin, Thomas Lane, J. Alexander Kueng in Tou Thao FOTO: AP

Odvetniki prav tako trdijo, da je Floyd umrl zaradi predoziranja, ne zaradi Chauvina, ki je klečal na njegovem vratu. Ubrali so strategijo, s katero želijo očrniti žrtev, piše MPRNews. Želeli so tudi, da bi v postopek vključili dokaze o njegovi vpletenosti v oborožen rop leta 2007, a je sodnik to zavrnil. "To, kar skuša storiti obramba, je nesramen poskus novega umora Georgea Floyda. Edini preveliki odmerek, ki je ubil Floyda, sta bila pretirana sila in rasizem policije Minneapolisa," je dejal odvetnik pokojnikove družine Ben Crump.