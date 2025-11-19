Sojenje za požar v Kočanih: obtoženi tudi ministri

Sojenje poteka na kazenskem sodišču v Skopju. Sodno dvorano so po poročanju mreže Radio Slobodna Evropa (RSE) davi napolnili obtoženi, odvetniki, tožilci in svojci umrlih. Na obravnavo so prišli tudi nekateri, ki so bili poškodovani v požaru, svojci umrlih pa so nosili majice s fotografijami žrtev.

Prvo obravnavo so spremljale številne novinarske ekipe, med njimi tudi tuji mediji.

Sodnica Diana Gruevska Ilievska, ki vodi sojenje, je ob začetku sojenja dejala, da nihče ne more vedeti, kako dolgo bo trajalo. Poudarila pa je, da lahko sodniški svet zagotovi transparentnost in profesionalnost. "Zavedam se bolečine, vsi tu smo starši. Spoštovali bomo vašo bolečino in žalost, a smo profesionalci in moramo spoštovati pravice vseh," je nagovorila prisotne v dvorani.

Od 15 napovedanih tožilcev, ki se bodo izmenjevali med postopkom, jih je na današnjo prvo obravnavo prišlo deset, še poroča RSE.