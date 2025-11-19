Sojenje za požar v Kočanih: obtoženi tudi ministri

Sojenje poteka na kazenskem sodišču v Skopju. Sodno dvorano so po poročanju mreže Radio Slobodna Evropa (RSE) davi napolnili obtoženi, odvetniki, tožilci in svojci umrlih. Na obravnavo so prišli tudi nekateri, ki so bili poškodovani v požaru, svojci umrlih pa so nosili majice s fotografijami žrtev.
Prvo obravnavo so spremljale številne novinarske ekipe, med njimi tudi tuji mediji.
Sodnica Diana Gruevska Ilievska, ki vodi sojenje, je ob začetku sojenja dejala, da nihče ne more vedeti, kako dolgo bo trajalo. Poudarila pa je, da lahko sodniški svet zagotovi transparentnost in profesionalnost. "Zavedam se bolečine, vsi tu smo starši. Spoštovali bomo vašo bolečino in žalost, a smo profesionalci in moramo spoštovati pravice vseh," je nagovorila prisotne v dvorani.
Od 15 napovedanih tožilcev, ki se bodo izmenjevali med postopkom, jih je na današnjo prvo obravnavo prišlo deset, še poroča RSE.
Sojenje se je začelo približno osem mesecev po tragediji. Požar je med koncertom v prepolnem nočnem klubu v Kočanih izbruhnil 16. marca. Povzročila ga je uporaba pirotehnike na odru, za katero organizatorji niso imeli dovoljenja.
V požaru in stampedu, ki je sledil, je umrlo 63 ljudi, še več kot 200 je bilo poškodovanih. Več kot sto med njimi se je zdravilo v 14 državah, med njimi tudi v Sloveniji. Večina žrtev je bila stara med 16 in 26 let.
Kot so pristojne službe ugotovile po požaru, je klub obratoval brez veljavnega dovoljenja in imel samo en vhod ter ni upošteval osnovnih varnostnih ukrepov.
Kaznivega dejanja povzročanja nevarnih dejanj zoper javno varnost so obtožili 34 posameznikov in tri podjetja. Med obtoženimi so bivši minister in več drugih vladnih predstavnikov, zadnji trije župani Kočanov, lastnik kluba in gradbeni inšpektorji. Nekateri od osumljencev so v požaru umrli, vključno z menedžerjem kluba, ki je umrl med zdravljenju v Litvi.
V ločeni preiskavi korupcije in organiziranega kriminala oblasti posredujejo tudi proti več deset policistom in uradnikom.
Vlada v Skopju je po tragediji napovedala vrsto zakonskih sprememb, s katerimi naj bi povečali javno varnost, pristojnim organom pa dali več pooblastil za ukrepanje in zaostrili kazni za kršitelje.
Svojci žrtev sicer dvomijo o celovitosti preiskave in zahtevajo ustanovitev preiskovalnega odbora v parlamentu. Pravico za žrtve zahtevajo tudi s protesti, nazadnje minulo soboto v Skopju, ko se ga je udeležilo več tisoč ljudi.
